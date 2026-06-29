Trung Quốc đưa 20 thực thể của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/6 thông báo nước này đã đưa 20 thực thể của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, trong đó có các doanh nghiệp lớn và tổ chức liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Động thái được cho là tiếp tục làm leo thang tranh cãi song phương liên quan đến an ninh khu vực.

Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: GT.

Theo thông báo, quyết định được đưa ra với lý do “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm không phổ biến vũ khí”. Các thực thể bị đưa vào danh sách được cho là có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

Trong số này có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản và Công ty Công nghệ Quốc phòng và Không gian Mitsubishi Electric.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh việc bổ sung danh sách các thực thể nhằm kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến công nghệ và thiết bị có thể phục vụ mục đích quân sự.

Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản gia tăng căng thẳng trong thời gian qua. Theo truyền thông, quan hệ hai nước chịu tác động sau một số phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến khả năng phản ứng của Tokyo trong trường hợp xảy ra tình huống liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc).

Trong số các công ty bị đưa vào danh sách đen có công ty con chuyên về quốc phòng của Mitsubishi Electric. Ảnh: EPA.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với hàng chục doanh nghiệp Nhật Bản bị cho là có liên quan đến việc tăng cường năng lực quốc phòng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Nhật Bản “đang đi xa hơn theo con đường sai lầm, thúc đẩy chủ nghĩa quân phiệt mới”, đồng thời khẳng định các biện pháp mới là “hợp lý, có cơ sở và phù hợp luật pháp quốc tế”.

Phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh quyết định này không ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại và kinh tế bình thường giữa hai nước.

Bích Hồng

Nguồn: CNA/AFP