Trung Quốc - ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng

Trung Quốc cùng Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã họp cấp bộ trưởng tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) và thống nhất triển khai chiến dịch liên quốc gia nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông – mạng đang lan rộng trong khu vực.

Trung Quốc và 5 nước ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng. Ảnh: QLWB

Theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc, đại diện 6 nước đã ký văn kiện hợp tác, qua đó mở các đợt truy quét quy mô lớn, tập trung dọn sạch những tổ hợp được xem là “khu phức hợp lừa đảo”, tăng cường truy bắt nghi phạm và thiết lập cơ chế phối hợp thường trực để chia sẻ thông tin. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Trung tâm hợp tác an ninh Lancang–Mekong tham dự với tư cách quan sát viên.

Cuộc họp ngày 14/11 nêu rõ tình trạng tội phạm lừa đảo xuyên biên giới hiện đang ở mức nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến an ninh, kinh tế và quyền lợi công dân trong khu vực Mekong – Đông Nam Á. Sáu nước khẳng định quyết tâm “nhổ tận gốc” các đường dây hoạt động có tổ chức, đồng thời duy trì các hoạt động dẫn độ và hồi hương nghi phạm theo cơ chế chung.

Vào tháng 2/2025, 200 công dân Trung Quốc bị tình nghi lừa đảo tại Myawaddy, Myanmar bị cảnh sát Trung Quốc dẫn độ từ Thái Lan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo phía Trung Quốc, hợp tác thực địa giữa các nước đã mang lại hàng loạt kết quả đáng chú ý trong năm nay. Myanmar đã trao trả hơn 5.500 nghi phạm cho Trung Quốc thông qua cơ chế phối hợp ba bên Trung–Myanmar–Thái Lan. Cảnh sát Trung Quốc và Lào đã tiến hành chiến dịch chung tại bốn khu vực của Tam giác Vàng, bắt giữ hơn 600 nghi phạm. Các lực lượng Trung Quốc và Việt Nam cũng đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, với 149 nghi phạm bị bắt. Trong khi đó, phía Campuchia đã bắt giữ 2.141 nghi phạm liên quan đến lừa đảo và đã bàn giao toàn bộ cho Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc nhận định hội nghị lần này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên giữa sáu nước. Các bên nhất trí tiếp tục mở rộng chiến dịch đa quốc gia, nâng cao chất lượng chia sẻ dữ liệu, duy trì phối hợp truy quét tại những điểm nóng và bảo đảm tiến độ dẫn độ các đối tượng liên quan.

Một lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc cho biết các hoạt động chung sẽ còn được đẩy mạnh “với quyết tâm và cường độ lớn hơn”, nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn những điểm trung chuyển tội phạm trong khu vực, bảo đảm môi trường an ninh ổn định cho người dân.

Bích Hồng

Nguồn: Atvnewsonline