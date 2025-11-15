Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Trung Quốc - ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc cùng Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã họp cấp bộ trưởng tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) và thống nhất triển khai chiến dịch liên quốc gia nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông – mạng đang lan rộng trong khu vực.

Trung Quốc - ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng

Trung Quốc cùng Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã họp cấp bộ trưởng tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) và thống nhất triển khai chiến dịch liên quốc gia nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo viễn thông – mạng đang lan rộng trong khu vực.

Tin liên quan:

Trung Quốc - ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng

Trung Quốc và 5 nước ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng. Ảnh: QLWB

Theo thông báo của Bộ Công an Trung Quốc, đại diện 6 nước đã ký văn kiện hợp tác, qua đó mở các đợt truy quét quy mô lớn, tập trung dọn sạch những tổ hợp được xem là “khu phức hợp lừa đảo”, tăng cường truy bắt nghi phạm và thiết lập cơ chế phối hợp thường trực để chia sẻ thông tin. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Trung tâm hợp tác an ninh Lancang–Mekong tham dự với tư cách quan sát viên.

Cuộc họp ngày 14/11 nêu rõ tình trạng tội phạm lừa đảo xuyên biên giới hiện đang ở mức nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến an ninh, kinh tế và quyền lợi công dân trong khu vực Mekong – Đông Nam Á. Sáu nước khẳng định quyết tâm “nhổ tận gốc” các đường dây hoạt động có tổ chức, đồng thời duy trì các hoạt động dẫn độ và hồi hương nghi phạm theo cơ chế chung.

Trung Quốc - ASEAN mở chiến dịch chung trấn áp tội phạm mạng

Vào tháng 2/2025, 200 công dân Trung Quốc bị tình nghi lừa đảo tại Myawaddy, Myanmar bị cảnh sát Trung Quốc dẫn độ từ Thái Lan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo phía Trung Quốc, hợp tác thực địa giữa các nước đã mang lại hàng loạt kết quả đáng chú ý trong năm nay. Myanmar đã trao trả hơn 5.500 nghi phạm cho Trung Quốc thông qua cơ chế phối hợp ba bên Trung–Myanmar–Thái Lan. Cảnh sát Trung Quốc và Lào đã tiến hành chiến dịch chung tại bốn khu vực của Tam giác Vàng, bắt giữ hơn 600 nghi phạm. Các lực lượng Trung Quốc và Việt Nam cũng đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, với 149 nghi phạm bị bắt. Trong khi đó, phía Campuchia đã bắt giữ 2.141 nghi phạm liên quan đến lừa đảo và đã bàn giao toàn bộ cho Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc nhận định hội nghị lần này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên giữa sáu nước. Các bên nhất trí tiếp tục mở rộng chiến dịch đa quốc gia, nâng cao chất lượng chia sẻ dữ liệu, duy trì phối hợp truy quét tại những điểm nóng và bảo đảm tiến độ dẫn độ các đối tượng liên quan.

Một lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc cho biết các hoạt động chung sẽ còn được đẩy mạnh “với quyết tâm và cường độ lớn hơn”, nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn những điểm trung chuyển tội phạm trong khu vực, bảo đảm môi trường an ninh ổn định cho người dân.

Bích Hồng

Nguồn: Atvnewsonline

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Bộ công an Trung Quốc #Chiến dịch #Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế #Lừa đảo #Trấn áp tội phạm #Myanmar #Campuchia #Việt nam #Thái lan

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh