Kỳ họp thứ 38, HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua 6 nghị quyết và bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh

Sáng 27/12, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 38 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với các Tờ trình do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định gồm: Bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa; Bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025) vào kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thanh Hóa; Thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 8, năm 2025...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trịnh Xuân Thúy, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do chuyển công tác khác.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí: Vũ Văn Đạt, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Ngọc Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nêu rõ: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 38, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét và thông qua 6 nghị quyết quan trọng làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Quốc Hương