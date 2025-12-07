Trung - Nga tổ chức tập trận phòng thủ tên lửa chung lần thứ ba

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này và Nga đã tiến hành vòng tập trận phòng thủ tên lửa chung lần thứ ba trên lãnh thổ Nga trong đầu tháng 12. Đây là bước tiếp nối chuỗi hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai quốc gia, trong bối cảnh trật tự an ninh toàn cầu đang biến chuyển sâu sắc.

Đầu tháng 12, Trung Quốc và Nga đã tiến hành vòng thứ ba của cuộc tập trận chung phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Nga. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố đăng trên website Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các cuộc diễn tập không nhằm vào bên thứ ba và không phải phản ứng trực tiếp trước bất kỳ diễn biến quốc tế nào. Tuy nhiên, việc hai cường quốc hạt nhân liên tục củng cố năng lực phối hợp quân sự chắc chắn mang hàm ý chiến lược, gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về sự thống nhất lập trường trong các vấn đề an ninh then chốt.

Hạm đội hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận quân sự giữa Trung Quốc và Nga cập cảng Vladivostok, Nga. Ảnh: New China

Tháng trước, Trung Quốc và Nga đã tiến hành đối thoại về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược. Hồi tháng 8, quân đội hai nước cũng phối hợp tập trận pháo binh và chống ngầm trên biển Nhật Bản. Mối liên kết quân sự này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận “Đối tác chiến lược không giới hạn” mà hai nước ký kết ngay trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Không chỉ dừng ở hợp tác quân sự, Moscow và Bắc Kinh đều bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa kiểu “vòm vàng” và ý định nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm tạm ngưng. Những động thái này, theo Nga và Trung Quốc, có nguy cơ làm suy yếu cán cân răn đe chiến lược toàn cầu và kích hoạt một làn sóng chạy đua vũ trang mới.

Giới quan sát nhận định, chuỗi tập trận chung đang từng bước mở rộng quy mô và tần suất, phản ánh sự hội tụ lợi ích chiến lược giữa hai nước trong việc đối phó với áp lực địa chính trị ngày càng lớn từ phương Tây. Dù Bắc Kinh và Moscow khẳng định hợp tác của họ mang mục tiêu phòng thủ và giữ ổn định, nhưng các hoạt động trên cũng góp phần định hình lại cấu trúc an ninh khu vực Á – Âu, nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Vân Bình

Nguồn: Reuters