Trung đoàn 762 nâng cao trách nhiệm người chiến sĩ

Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chiến sĩ Trung đoàn 762 tham quan, học tập tại nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhận thức rõ vai trò của giáo dục truyền thống, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 762 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sát thực tế. Nội dung giáo dục được xây dựng có hệ thống, bám sát lịch sử hình thành, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Đồng thời gắn với truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó hun đúc ý chí phấn đấu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những điểm nổi bật là trung đoàn đã tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử. Những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc từ các cựu chiến binh đã để lại ấn tượng sâu sắc, giúp chiến sĩ trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của bản thân. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh hoạt động tham quan, dã ngoại về nguồn, thăm các di tích lịch sử, giúp bộ đội “mắt thấy, tai nghe”, nâng cao hiệu quả giáo dục.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 762 cho biết: "Chúng tôi xác định giáo dục truyền thống không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị. Trung đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, gắn với thực tiễn nhiệm vụ, nhằm tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ".

Bên cạnh đó, trung đoàn cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục truyền thống. Các tư liệu lịch sử, hình ảnh, phim tài liệu được số hóa, trình chiếu sinh động trong các buổi học tập, góp phần tăng tính trực quan, hấp dẫn. Hệ thống pa-nô, áp phích, phòng truyền thống của đơn vị được đầu tư, nâng cấp để cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tham quan, học tập.

Việc lồng ghép giáo dục truyền thống với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong quân đội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động thi đua, cán bộ, chiến sĩ có cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện, lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn đơn vị.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 ngày càng được nâng cao. Tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được củng cố vững chắc. Đây chính là nền tảng quan trọng để trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Từ giáo dục truyền thống đến công tác huấn luyện, trung đoàn luôn làm tốt công tác tư tưởng cho chiến sĩ mới. Trung đoàn đã kiện toàn đầy đủ khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng chuyên ngành, phát huy tốt kinh nghiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp. Để bảo đảm “cán bộ vững thì huấn luyện mới chắc”, hàng năm trung đoàn tổ chức kiểm tra chất lượng khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả, 100% cán bộ đạt yêu cầu, trong đó trên 66% đạt khá, giỏi. Đây là tiền đề quan trọng, thể hiện sự chuẩn bị bài bản, nghiêm túc về con người, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu.

Một điểm nhấn rõ nét trong công tác chuẩn bị huấn luyện của Trung đoàn 762 là việc chủ động đầu tư, củng cố thao trường, bãi tập. Đơn vị đã tổ chức tu sửa, cải tạo hai thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh tại phường Đông Tiến. Đồng thời làm mới, tu sửa 250 bia huấn luyện bắn súng, chiến thuật và hơn 2.000 mô hình, học cụ các loại. Các hạng mục đều được rà soát, hoàn thiện đúng quy cách, bảo đảm sát thực tế huấn luyện và an toàn cho bộ đội.

Phong trào nghiên cứu, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Toàn trung đoàn đã đăng ký 27 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung vào những nội dung phục vụ trực tiếp cho huấn luyện chiến sĩ mới. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Chiến sĩ Lê Văn Khải, Đại đội 1, Tiểu đoàn 40 chia sẻ: "Chúng tôi được chỉ huy các cấp giáo dục về truyền thống vẻ vang của đơn vị, Quân khu và Quân đội. Thông qua các buổi học tập truyền thống và giao lưu với các cựu chiến binh, tôi hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống vẻ vang của đơn vị. Điều đó giúp tôi xác định rõ trách nhiệm của bản thân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, việc đẩy mạnh giáo dục truyền thống tại Trung đoàn 762 không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài. Qua đó, góp phần xây dựng lớp cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa