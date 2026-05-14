Vững vàng thao trường, quyết tâm “bắn trúng, bắn giỏi”

Quán triệt nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện với quyết tâm “bắn giỏi, bắn trúng”.

Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra bắn hỏa lực bài 3 mục tiêu ban ngày bằng súng B41 cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2025.

Dưới cái nắng gay gắt của thao trường, từng động tác nằm bắn, lấy đường ngắm, điều chỉnh nhịp thở được thực hiện thuần thục, chính xác. Dù mồ hôi thấm đẫm quân phục, ánh mắt của các chiến sĩ vẫn kiên định hướng về mục tiêu, thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó trong huấn luyện.

Tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ CHQS tỉnh) vừa diễn ra đợt tổ chức kiểm tra bắn hỏa lực bài 3 mục tiêu ban ngày bằng súng B41 cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2025. Đây là dịp nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng quan sát, phát hiện, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện và thực hành kiểm tra các bài bắn tiếp theo đạt kết quả cao nhất. Mặc dù đơn vị tổ chức bắn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo từ công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, vật chất, thao trường và sự chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ của cấp trên, kết quả kiểm tra bắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc an toàn về người và vũ khí trang bị.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 762, cho biết: “Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trung tâm. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “bắn trúng, bắn giỏi”. Kết quả huấn luyện không chỉ phản ánh trình độ quân sự mà còn thể hiện bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc".

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch khoa học, sát với thực tiễn nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn. Nội dung huấn luyện được tổ chức đồng bộ từ lý thuyết đến thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, khả năng hiệp đồng chiến đấu và xử trí linh hoạt các tình huống. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, hội thao, bắn đạn thật nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện của từng cá nhân và tập thể.

Để đạt kết quả cao, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học. Cán bộ trực tiếp huấn luyện luôn bám sát thao trường, theo dõi, hướng dẫn, uốn nắn từng động tác; kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi lượt bắn. Cùng với đó, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, hiệu quả: vũ khí, trang bị được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng; đạn dược cấp phát đúng quy định; nước uống, y tế và điều kiện nghỉ ngơi được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng trong suốt quá trình thực hành bắn đạn thật. Sự quan tâm sâu sát, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần cho từng chiến sĩ. Tinh thần đoàn kết, chủ động học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo nên những phát bắn chính xác, dứt khoát.

Chiến sĩ trẻ trong đơn vị cũng thể hiện quyết tâm cao, tích cực học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ thời gian luyện tập thêm ngoài giờ. Không ít đồng chí từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ đã nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra bắn súng. Tinh thần đoàn kết, thi đua vượt khó được lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện quân sự, tại các ban chỉ huy phòng thủ khu vực còn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó giúp mỗi quân nhân nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng vũ trang tỉnh đang từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng. Kết quả huấn luyện, đặc biệt là nội dung bắn súng đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Hoàng Lan