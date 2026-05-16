Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Qua đó, không chỉ lan tỏa những hành động đẹp, làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới mà còn góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc (Bộ CHQS tỉnh) giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Muốn công tác dân vận được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực thì việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ giữ vai trò quan trọng. Bởi thế, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nắm vững vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận và 12 điều kỷ luật khi tiếp xúc với Nhân dân. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới phía Tây của tỉnh để người dân đồng lòng thực hiện.

“Dân vận khéo” phải đi đôi với “làm dân vận” và xây dựng các mô hình cụ thể. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhiều chương trình an sinh xã hội khác. Nhờ đó, năm 2025, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tiết kiệm từ quỹ vốn và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đóng góp, ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng, huy động 2.000 tấn xi măng và tham gia trên 2.600 ngày công giúp Nhân dân tu sửa, bê tông hóa đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025”, LLVT trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng và hơn 1.100 ngày công giúp Nhân dân xây dựng nhà ở. Ngoài ra, LLVT trong tỉnh đã phối hợp với các địa phương xây dựng và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa, 5 ngôi nhà đồng đội, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng và lan tỏa trong đời sống xã hội đã ngày càng khẳng định vai trò và dấu ấn nổi bật của LLVT Thanh Hóa. Nổi bật như mô hình “Khu văn hóa thể thao - Thắm tình quân dân” tại thôn Đồng Trạch, xã Thạch Bình được bàn giao năm 2025 với số tiền hơn 210 triệu đồng. Mô hình không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí của người dân, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa LLVT với Nhân dân. Ngoài mô hình tại thôn Đồng Trạch, từ năm 2023 đến nay, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được LLVT hoàn thành và bàn giao cho Nhân dân như: Mô hình “Sân trường tự quản” tại xã Thành Vinh; “Khu văn hóa thể thao - Thắm tình quân dân” tại các xã trước đây như: Mường Chanh, Tam Lư, Nga Tiến, Thạch Bình...

Để thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, nhiều việc làm ý nghĩa gắn với đời sống Nhân dân đã được LLVT tỉnh triển khai rộng khắp. Từ việc tổ chức cho Trung đoàn 762 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Công Chính; tích cực giúp đỡ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, di dời hộ dân đến nơi an toàn; đến việc phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân vùng biên giới. Chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” cũng được tổ chức hằng năm để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con Nhân dân. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, chương trình còn thể hiện sâu sắc tinh thần “quân với dân một ý chí”, nhất là đối với Nhân dân nơi biên cương của Tổ quốc.

Để nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã nhận nuôi, đỡ đầu 128 cháu học sinh (trong đó có 8 cháu người đồng bào dân tộc Mông) với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Cùng với đó, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” đã giúp đỡ cho 111 cháu (trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Lào) với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Gắn kết yêu thương” cũng được duy trì hiệu quả. Đây là những hoạt động nhân văn cao đẹp, vừa tạo cơ hội cho các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương vùng biên để phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai.

“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” - đó là lời Bác dạy, cũng là phương châm LLVT tỉnh hành động mỗi ngày. Không phô trương hình thức, không dàn trải nguồn lực, phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được LLVT trong tỉnh thực hiện bằng trách nhiệm và sự đồng hành thực chất. Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên sức sống bền bỉ của phong trào, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài và ảnh: Tố Phương