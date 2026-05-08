Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự hoạt động ngân hàng

Lễ ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Ngày 8/5, các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự hoạt động ngân hàng.

Theo nội dung ký kết, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh và Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh sẽ phối hợp triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động ngân hàng.

Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, nhân viên, người lao động tại các chi nhánh Agribank, chủ động xây dựng các mô hình “Tổ An ninh cơ quan”, “Tổ bảo vệ tự quản”, hướng tới xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Giám đốc Agribank Thanh Hóa Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại buổi lễ.

Các đơn vị cũng thống nhất tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về công tác bảo đảm an ninh trật tự, thông tin về các dấu hiệu, nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về tội phạm vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, rửa tiền... để có biện pháp xử lý từ sớm, từ xa.

Tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh loại II hoàn thiện việc ký kết chương trình phối hợp với lực lượng Công an cấp xã, phường nơi đơn vị đóng trụ sở, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống. Đồng thời tăng cường phối hợp trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình ký kết phối hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động của ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong tổ chức và hoạt động của ngân hàng, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Việc ký kết quy chế phối hợp thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong phối hợp giữa các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh và lực lượng Công an. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường giao dịch ngân hàng an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân.

Khánh Phương