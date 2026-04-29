Thắm tình quân dân nơi biên cương Pù Ngùa

Giữa đại ngàn Pù Ngùa, xã Pù Nhi, tình quân dân không chỉ hiện hữu trong những chủ trương, chương trình lớn, mà còn được dệt nên từ những câu chuyện rất đỗi đời thường, giản dị nhưng lay động lòng người.

Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Pù Ngùa.

Trong căn nhà sàn đơn sơ ở cuối bản Pù Ngùa, ông Thao Văn Chứ không giấu được sự xúc động khi các cán bộ, y sĩ quân y của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tìm đến tận nơi thăm khám. Sau khi được đo huyết áp, siêu âm và hướng dẫn dùng thuốc, ông Thao Văn Chứ chia sẻ: "Nhiều ngày qua bị đau lưng, tức ngực nhưng vì đường xa nên chưa thể đi viện. Nay được bộ đội đến tận nhà thăm khám, cấp phát thuốc men, tôi rất phấn khởi. Không chỉ riêng gia đình tôi mà bà con trong bản đều dành nhiều tình cảm và sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã tận tình vì sức khỏe của bà con".

Nổi bật trong các hoạt động giúp dân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 là đã trang bị máy siêu âm xách tay, máy đo điện tim cùng cơ số thuốc thiết yếu. Các y sĩ, bác sĩ đơn vị thường vượt đường xa vào bản, đến tận từng hộ gia đình để giúp đỡ. Với những người cao tuổi, người ốm yếu không thể di chuyển đến điểm khám tập trung, lực lượng quân y chủ động triển khai hình thức khám lưu động, trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại nhà.

Không chỉ khám bệnh giúp dân, những cán bộ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 còn kiên trì “cầm tay chỉ việc” để thay đổi tập quán sản xuất của bà con trong bản. Nhiều hộ gia đình quen với việc phát nương làm rẫy, cuộc sống bấp bênh. Cán bộ đoàn kinh tế nhiều lần đến vận động, hướng dẫn chuyển sang trồng lúa nước và chăn nuôi ổn định. Những ngày đầu họ trực tiếp xuống ruộng, chỉ từng khâu làm đất, gieo mạ. Vụ mùa đầu tiên chưa đạt như mong muốn, nhưng họ vẫn kiên trì đồng hành. Đến vụ thứ hai, ruộng lúa xanh tốt, cho năng suất cao hơn. Những khu ruộng được khai hoang, những vườn cây ăn quả bắt đầu bén rễ, những đàn gia súc sinh sôi... là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của đoàn kinh tế. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, họ còn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, chia sẻ từng khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên niềm tin, giúp các chủ trương, mô hình phát triển kinh tế được người dân đón nhận và làm theo.

Rồi khi mưa lũ, các chiến sĩ trong đoàn kinh tế lại sát cánh giúp dân di dời, dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Những đôi bàn tay chai sạn vì lao động, những bộ quân phục lấm bùn đất đã trở thành hình ảnh quen thuộc, ghi dấu tình cảm gắn bó keo sơn.

Thượng tá Lã Minh Thanh, Trưởng Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, cho biết: "Dù điều kiện còn nhiều gian nan, đơn vị vẫn luôn sát cánh cùng bà con phát triển sinh kế, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Việc gắn bó, hỗ trợ Nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là đạo lý của người lính Bộ đội Cụ Hồ đối với đồng bào vùng cao".

Giữa vùng biên cương Pù Ngùa còn nhiều thiếu thốn, cùng với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh cũng đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng bào. Không chỉ giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, họ còn lặng thầm góp sức xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây. Trên những đường biên quanh co, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Pù Nhi ngày đêm tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhưng nhiệm vụ của họ không chỉ dừng lại ở việc canh giữ biên cương, tại Pù Ngùa, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn là một “cán bộ dân vận” tận tụy. Họ xuống từng bản, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền pháp luật, vận động bà con không vượt biên trái phép, không nghe theo kẻ xấu. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, những phiên chợ vùng cao đều có bóng dáng người lính biên phòng gần gũi, giản dị.

Câu chuyện về lớp học xóa mù chữ vẫn được người dân nhắc đến như một kỷ niệm đẹp. Lớp học được mở ngay tại nhà văn hóa bản với “thầy giáo” là cán bộ biên phòng. Ban ngày, người lính quân hàm xanh cùng đồng đội làm nhiệm vụ, tối đến lại cặm cụi soạn bài, dạy từng con chữ cho bà con. Có những cụ già đã ngoài 60 tuổi, tay run run tập viết, vậy mà chưa bao giờ bỏ buổi học nào. Ngày đầu tiên đọc được trọn vẹn một câu tiếng phổ thông, cả lớp vỗ tay reo vui, còn “thầy giáo” thì lặng lẽ mỉm cười.

Tình quân dân ở Pù Ngùa không chỉ là lời nói, mà được hun đúc từ những hành động cụ thể, thiết thực mỗi ngày. Giữa đại ngàn Pù Ngùa nơi biên giới xa xôi, câu chuyện về Bộ đội Biên phòng và cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 giúp dân vẫn đang được viết tiếp từng ngày. Đó là câu chuyện về trách nhiệm, về nghĩa tình, và trên hết là về sự gắn bó bền chặt giữa quân với dân - nền tảng vững chắc để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc từ những vùng đất xa xôi nhất.

Bài và ảnh: Hoàng Lan