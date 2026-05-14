Đồn Biên phòng Tam Thanh: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Thanh luôn xác định công tác vận động quần chúng (VĐQC) là một trong những biện pháp góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với Đoàn xã Tam Thanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên bản Pa.

Đồn Biên phòng Tam Thanh phụ trách, quản lý địa bàn 2 xã Tam Thanh và Tam Lư, với hơn 28km đường biên giới, từ mốc 338 đến 347. Trên địa bàn đơn vị đứng chân có 2.190 hộ dân, với 10.583 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Mường, Kinh. Phía ngoại biên tiếp giáp với Cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Để nâng cao chất lượng công tác VĐQC trong tình hình mới, đơn vị chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ; phân công cán bộ VĐQC phụ trách các bản, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách về dân tộc, tôn giáo, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng xấu ở khu vực biên giới.

Theo đó, từ năm 2025 đến nay đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 30 buổi, với hơn 2.100 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 32 buổi, với thời lượng hơn 500 phút. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu vực biên giới đất liền; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống mua bán người... Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước; vận động Nhân dân không tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy, pháo nổ, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Phối hợp với Đại đội Biên phòng 216 (Lào) tuần tra song phương 4 lần, với 48 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ tuần tra 51 lần, với 306 lượt người tham gia.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 324-NQ/ĐU ngày 6/12/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Theo đó, đơn vị đã cử 8 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản; phân công 20 đảng viên phụ trách 80 hộ gia đình ở các bản biên giới; tham mưu cho cấp ủy địa phương bồi dưỡng, kết nạp 12 quần chúng vào Đảng.

Trung tá Lê Văn Kiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh, cho biết: "Tham dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư và phụ trách các hộ gia đình, những đảng viên của đơn vị đã thông tin kịp thời về công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, các đảng viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, gần gũi, sâu sát hơn với bà con, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn vững chắc”.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cụ thể hóa bằng việc thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào như: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương lao động với 93 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp Nhân dân xây, sửa nhà ở. Phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn trao tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Đơn vị cũng đã trao tặng 21 triệu đồng cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, trong đó có 1 học sinh người Lào. Phối hợp với Hội LHPN 2 xã Tam Thanh và Tam Lư thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” duy trì 3 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả cao, đó là: tổ hợp tác chăn nuôi vịt Suối Tình tại bản Hát và chăn nuôi lợn đen giống bản địa tại bản Hậu, bản Piềng Khóe, xã Tam Lư; tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại bản Pa, Cha Lung, Na Ấu, xã Tam Thanh.

Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân không ngừng được tăng cường, thế trận lòng dân thêm vững chắc.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến