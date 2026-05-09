Tiếng đồng bào gắn kết quân dân nơi phên dậu

Trên hành trình bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa không chỉ mang theo hành trang công tác mà còn mang theo cả tiếng nói của đồng bào các dân tộc. Những lời chào hỏi, những câu chuyện giản dị bằng tiếng bản địa đã trở thành cầu nối gắn kết, thể hiện sinh động tình quân - dân keo sơn.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông.

Địa bàn khu vực biên giới đất liền của tỉnh hiện có 147 thôn, bản thuộc 16 xã giáp biên tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào); có 6 dân tộc Kinh, Mường, Thái, Mông, Khơ Mú và Dao cùng sinh sống, với diện tích tự nhiên 4.012,72km2, dân số 15.702 hộ/73.290 khẩu. Trong đó dân số đồng bào dân tộc Mông khoảng 3.005 hộ/15.669 khẩu, chiếm khoảng 19,1% tổng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới của tỉnh.

Trong những năm qua, vấn đề chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền của tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gia tăng hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp người Mông di cư tự do, âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”. Các hoạt động mua bán, vận chuyển các chất ma túy từ biên giới vào nội địa có chiều hướng gia tăng; hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt... Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào Mông để thực hiện vận chuyển ma túy. Từ tình hình trên, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải hiểu được phong tục, tập quán, biết tiếng dân tộc Mông để làm tốt công tác ở địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực tế, trong những năm qua, nhờ biết tiếng dân tộc Mông mà đội ngũ cán bộ công tác tại vùng đồng bào dân tộc Mông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, biết áp dụng kiến thức khoa học vào sản xuất, xóa đói, giảm nghèo... góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ở địa phương ngày càng vững chắc.

Việc học tiếng đồng bào dân tộc của BĐBP Thanh Hóa đã được chứng minh bằng nhiều kết quả cụ thể, thiết thực trong thực tiễn công tác. Minh chứng là tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã học và sử dụng thành thạo tiếng Mông trong giao tiếp hằng ngày. Nhờ đó, trong các buổi tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ không cần phiên dịch mà trực tiếp trao đổi với bà con. Kết quả là số vụ việc vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn đã giảm rõ rệt, người dân chủ động ký cam kết chấp hành pháp luật.

Trong phòng, chống tội phạm, việc hiểu tiếng dân tộc cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Tại khu vực các xã biên giới, người dân đã chủ động cung cấp thông tin về các đối tượng nghi vấn cho BĐBP. Một số vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ nguồn tin từ quần chúng. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ, cán bộ biên phòng sử dụng tiếng Mông để kêu gọi người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ thông tin được truyền đạt nhanh, rõ ràng, nhiều hộ dân đã kịp thời sơ tán, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Tại Đồn Biên phòng Trung Lý, việc học tiếng dân tộc Thái và Mông đã phát huy hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo. Cán bộ biên phòng trực tiếp xuống từng bản, dùng tiếng địa phương để hướng dẫn người dân kỹ thuật nuôi bò sinh sản, trồng lúa nước. Nhờ cách truyền đạt dễ hiểu, nhiều hộ gia đình đã thay đổi tập quán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Các lớp học tiếng Mông không chỉ là nơi học tập, mà còn là diễn đàn giao lưu, thắt chặt tình cảm giữa BĐBP và đồng bào dân tộc. Đồng thời, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, an toàn. Trong 3 năm qua, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức bồi dưỡng cho hơn 100 cán bộ, công chức và cán bộ BĐBP, đến nay chất lượng về kỹ năng nghe, hiểu, nói, giao tiếp bằng tiếng Mông đã được nâng lên, không chỉ trang bị cho người học hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, tâm lý, tình cảm của đồng bào Mông mà còn vận dụng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Mông.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa cho biết: "Thông qua việc học tiếng Mông đã giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Mông, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng chống tội phạm. Cán bộ nắm được tiếng dân tộc là lợi thế lớn trong công tác vận động quần chúng và xử lý các tình huống tại cơ sở. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt trong công tác xây dựng lực lượng".

Những câu chuyện từ các đồn biên phòng cho thấy, khi người lính hiểu và nói được tiếng của đồng bào, tình quân dân sẽ được nhân lên, niềm tin được vun đắp. Từ đó công tác tuyên truyền, vận động và bảo vệ an ninh biên giới đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa