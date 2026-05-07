“Bám dân” để giữ vững biên cương

“Bám dân, bám bản” là việc làm thường xuyên của bộ đội biên phòng Thanh Hóa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn thấm nhuần phương châm “3 bám, 4 cùng” để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt sửa chữa nhà ở.

Bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt trước đây đi lại khó. Chỉ cách đây vài năm, 80% tuyến giao thông nội bản vẫn là đường đất. Mưa xuống là lầy lội. Nắng lên thì bụi mù. Tỷ lệ hộ nghèo trong bản còn cao. Điều kiện kinh tế khó khăn, vì thế mà việc vận động bà con tham gia các phong trào thi đua cũng không dễ.

Hôm nay, Chiềng Căm đã đổi khác. 100% đường giao thông liên bản, nội thôn đã được thảm bê tông. Hai bên đường lắp đặt hơn 40 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Nhà văn hóa được chỉnh trang, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Đời sống của 118 hộ, 589 nhân khẩu đồng bào Thái nâng lên rõ rệt. Từ chỗ hộ nghèo chiếm gần 40%, nay nhiều gia đình đã có của ăn của để. Năm 2024, bản Chiềng Căm đạt chuẩn bản NTM.

Bí thư chi bộ, trưởng bản Hà Đình Điệu cho biết: “Để đạt được thành quả như hôm nay có một phần công sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt. Các anh làm cùng dân, chứ không làm thay dân”. Cũng theo ông Điệu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Hiền Kiệt đã chung tay xây dựng 150m đường giao thông nội bản, đổ 250m2 sân bê tông nhà văn hóa. Bộ đội còn xây bồn trồng hoa, tra dặm hàng rào xanh bằng cây chè mạn. Hệ thống thoát nước cũng được nạo vét, làm lại những đoạn hư hỏng. Đồn còn giúp 10 hộ cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh; cùng Nhân dân tổng vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Những việc nhỏ tích lại thành thay đổi lớn. Bà con nhìn thấy, rồi làm theo.

Đối với Đồn Biên phòng Tam Chung, đơn vị xác định “bám dân” là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi đảng viên của đơn vị được phân công phụ trách hộ gia đình. Việc phụ trách không chỉ là nắm tình hình. Quan trọng là hướng dẫn, giúp đỡ để đồng bào phát triển kinh tế. Bộ đội trực tiếp xuống bản, cùng bà con tính toán xem trồng cây gì, nuôi con gì, làm chuồng trại ở đâu cho hợp vệ sinh. Qua đó, nhiều mô hình được nhân rộng, cụ thể như mô hình vườn rau sạch; thâm canh cây sắn cao sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nơi ở để giảm ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Cùng với hướng dẫn kỹ thuật, Đồn Biên phòng Tam Chung còn trích ngày lương mua giống hỗ trợ hộ nghèo. Đơn vị đã trao tặng 5.000 con ngan, gà, vịt giống để bà con chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Bộ đội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào bài trừ mê tín dị đoan, không truyền đạo trái phép, không theo tà đạo. Nhiều hủ tục trong việc cưới, việc tang được vận động bỏ dần... Nhờ sự đồng hành của bộ đội biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Tam Chung giảm từ 65% năm 2015 xuống còn 23,9% năm 2025.

Bà Lương Thị Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung, cho biết: "Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặt lúa giúp dân trong mùa thu hoạch hay sửa nhà cho gia đình khó khăn đã trở nên quen thuộc. Những công việc đó không chỉ hỗ trợ vật chất, mà làm cho tình quân dân thêm gắn bó". Theo bà Tuân, khi có việc khó ở bản, cán bộ biên phòng cùng phối hợp với chính quyền “xắn tay” làm ngay. Làm đường giao thông, sửa nhà văn hóa, tham gia làm vệ sinh môi trường... việc nào cũng có mặt bộ đội. Nhờ vậy, các phong trào ở cơ sở đã được triển khai thuận lợi, việc tuyên truyền pháp luật cũng vì thế được bà con dân bản hưởng ứng.

Có thể thấy, ở các đồn biên phòng tuyến núi, việc “bám dân” được cụ thể hóa bằng mô hình sinh kế. Điển hình như Đồn Biên phòng Quang Chiểu và Đồn Biên phòng Pù Nhi triển khai mô hình vườn - ao - chuồng - rừng; mô hình nuôi cá tầm tại Bát Mọt cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm. Ở xã Tam Thanh, Tam Lư, mô hình trồng cây vầu đem lại doanh thu từ 80 đến 300 triệu đồng/hộ/năm. Ở xã Mường Chanh, mô hình đàn bò sinh sản từ 16 con ban đầu, đến nay đã phát triển lên gần 190 con...

Bên cạnh các mô hình sinh kế, bộ đội biên phòng Thanh Hóa còn “bám dân” bằng các chương trình dài hơi, đó là các chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, “Góc học tập biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Tiết học biên cương”, “Mái ấm biên cương”, “Quân - dân y kết hợp”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”... được triển khai ở nhiều nơi. Mỗi chương trình giải quyết một việc cụ thể, như giúp học sinh khó khăn có điều kiện đến trường; hỗ trợ sách vở, góc học tập; dạy chữ, dạy kỹ năng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tham gia xây mới, sửa chữa nhà; giúp hộ nghèo có con giống, cây giống...

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: "Trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bộ đội biên phòng luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân. Đó chính là cội nguồn sức mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động, tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, qua đó củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc".

Từ thực tiễn cho thấy, khi bộ đội biên phòng “bám dân”, đó không chỉ là bám sát cơ sở, mà các anh còn ở cùng dân, làm cùng dân, nói cho dân hiểu và cùng dân triển khai những việc cụ thể, thiết thực. Khi đời sống vật chất tinh thần đồng bào được nâng cao, đó chính là “thành lũy” vững chắc để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: Xuân Minh