Na Mèo siết chặt “phòng tuyến” chống ma túy nơi biên giới

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khi các đối tượng ngày càng manh động, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển “cái chết trắng” qua biên giới. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đang tăng cường phối hợp, siết chặt “phòng tuyến” chống ma túy, giữ vững bình yên nơi biên cương.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo hiện được giao quản lý, bảo vệ 37,3km đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở là điều kiện để các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Vì vậy, nhiều năm qua, đơn vị luôn duy trì chặt chẽ cơ chế phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn nhằm chủ động kiểm soát tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo phối hợp Đại đội 218 (Lào) tuần tra biên giới.

Định kỳ mỗi tháng một lần, chưa kể các đợt tuần tra đột xuất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phối hợp với Trung đoàn Nậm Xôi, Đại đội 218, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới. Những chuyến tuần tra không chỉ nhằm kiểm tra hệ thống mốc giới, nắm chắc tình hình an ninh địa bàn mà còn là dịp để lực lượng hai bên trực tiếp trao đổi thông tin, thống nhất phương án phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong một chuyến tuần tra mới đây, bất chấp mưa rừng và địa hình trơn trượt, lực lượng chức năng hai bên vẫn cùng nhau vượt hơn 6km đường rừng để kiểm tra, phát quang, lau dọn cột mốc 328. Ngay tại thực địa, những thông tin liên quan đến tình hình an ninh biên giới, các dấu hiệu bất thường hay phương thức hoạt động mới của tội phạm đều được trao đổi kịp thời.

Lực lượng hai bên nghỉ chân bên Mốc giới 328.

Thiếu úy Lao Vi Xay, Trung đội phó Trung đoàn Nậm Xôi, Đại đội 215, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, chia sẻ: “Chúng tôi luôn phối hợp rất chặt chẽ trong bảo vệ biên giới. Lực lượng hai bên chủ động tổ chức tuần tra song phương và đơn phương; khi phát hiện dấu hiệu bất thường đều kịp thời thông tin cho nhau để cùng điều tra, truy quét tội phạm. Năm 2025, tại khu vực bản Lán Thong giáp bản Cha Khót, lực lượng hai bên đã phối hợp ngăn chặn và bắt giữ 4 vụ vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán ma túy xuyên biên giới”.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng hai bên còn duy trì hiệu quả cơ chế giao ban định kỳ, trao đổi nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh chuyên án; đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ an ninh biên giới.

Giao ban định kỳ giữa hai lực lượng.

Ở xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có hơn 28km đường biên giới, với 4 bản tiếp giáp các cụm Nậm Ngà, Mường Xôi và Mường Pùn của huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào, công tác tuyên truyền pháp luật được triển khai sâu rộng đến từng hộ dân. Những tấm bảng ghi số điện thoại đường dây nóng được cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo dán ngay tại nhà dân và các điểm công cộng, khu vực tập trung đông người. Đây không chỉ là kênh tiếp nhận thông tin mà còn thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng chức năng với Nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm.

Ông Vi Thanh Lón, người dân bản Na Mèo, xã Na Mèo cho biết: “Khi phát hiện những biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm, chúng tôi báo ngay cho đồn biên phòng và công an địa phương để kịp thời xử lý".

Tuyên truyền phòng, chống và tố giác tội phạm ma túy cho người dân bản Na Mèo.

Trên thực tế, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy nơi biên giới Na Mèo luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, hoạt động vào ban đêm, thậm chí mang theo vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Để siết chặt “phòng tuyến” chống ma túy nơi biên giới, lực lượng Biên phòng, Công an và Hải quan tại khu vực cửa khẩu đã tăng cường phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn giáp biên. Mọi dấu hiệu nghi vấn đều được các lực lượng kịp thời thông tin, thống nhất phương án đấu tranh, xử lý. Chính sự phối hợp đồng bộ này đã giúp nhiều vụ án ma túy được phát hiện, triệt phá từ sớm, từ xa.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, quyết tâm không để lọt tội phạm.

Những con số thống kê cũng cho thấy, quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng nơi biên giới. Trong năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6 vụ/12 đối tượng. Trong đó, tội phạm ma túy chiếm 3 vụ/8 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 83 viên ma túy tổng hợp, 1,791 gam heroin và 4 xe máy.

Đơn vị cũng phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt, khởi tố 1 vụ/1 đối tượng, thu giữ 370 viên ma túy tổng hợp.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an bắt, khởi tố 3 vụ/6 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 0,421 gam heroin và 16 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hà Văn Thánh tàng trữ 0,421g heroin.

Thượng tá Bàn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết: “Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng trong quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật hiện đại để kiểm tra người và phương tiện qua lại biên giới, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật".

Không chỉ phối hợp trong công tác nghiệp vụ, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới.

Giữa đại ngàn biên cương, những chuyến tuần tra vẫn lặng lẽ nối dài theo từng đường biên, cột mốc. Sau mỗi bước chân của người lính nơi cửa khẩu không chỉ là nhiệm vụ giữ bình yên biên giới, mà còn là sự chung tay dựng xây một “phòng tuyến” vững chắc trước hiểm họa ma túy. Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng hai bên biên giới, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được vun đắp, gìn giữ, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thuý Lượng