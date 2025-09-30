Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân

Trong khuôn khổ kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc với sự tham dự của lãnh đạo các nước, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã tái khẳng định nước này sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân bất chấp nhiều yêu cầu từ cộng đồng quốc tế, cho rằng điều đó “đồng nghĩa với việc buộc Triều Tiên từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại.”

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/9/2025. Ảnh: REUTERS.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong nói: “Áp đặt cái gọi là “phi hạt nhân hóa” đối với CHDCND Triều Tiên đồng nghĩa với việc buộc nước tôi từ bỏ chủ quyền, quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, quyền tồn tại hay vi phạm Hiến pháp của mình.”

Thứ trưởng Ngoại giao Kim Son Gyong đã nhấn mạnh những chỉ trích lâu nay của Triều Tiên về các cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu cùng Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra một “mối đe dọa xâm lược ngày càng gia tăng,” đồng thời khẳng định kho vũ khí của Bình Nhưỡng chính là lý do “thế cân bằng quyền lực trên bán đảo Triều Tiên được đảm bảo.”

Tuy nhiên, bài phát biểu lần này của Triều Tiên được cho là có phần ôn hòa hơn, đặc biệt là với Mỹ, so với nhiều tuyên bố trước đây của Triều Tiên trên trường quốc tế. Ông Kim vẫn chỉ trích các “thế lực bá quyền” và một “cuộc chiến thuế quan bừa bãi,” nhưng không nhắc đích danh Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng không đưa ra những lời lẽ công kích cá nhân, thay vào đó, giọng điệu mang tính nghiêm khắc nhiều hơn là đối đầu gay gắt.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Triều Tiên cử quan chức từ Bình Nhưỡng trực tiếp tham dự và phát biểu tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng. Sự xuất hiện của quan chức Triều Tiên tại LHQ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu cho thấy khả năng tái khởi động cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thanh Hằng

Nguồn Reuters, AP