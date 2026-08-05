Triều Tiên cảnh báo biện pháp quân sự mới trước động thái của Nhật Bản

Triều Tiên ngày 5/8 cho biết sẽ xem xét các biện pháp quân sự bổ sung, đồng thời bày tỏ quan ngại trước việc Nhật Bản tăng cường năng lực tấn công tầm xa và mở rộng hợp tác quốc phòng với Mỹ.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng những động thái gần đây cho thấy Nhật Bản đang từng bước mở rộng năng lực quân sự, trong đó có phát triển năng lực tấn công tầm xa.

Bà Kim đề cập vụ Nhật Bản thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục Chokai trên Thái Bình Dương, cùng một số hoạt động thử nghiệm tên lửa khác và việc Tokyo tham gia cuộc tập trận chung do Mỹ dẫn đầu tại Philippines hồi tháng 5. Theo bà Kim, những thay đổi trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có thể tác động đến môi trường an ninh của Triều Tiên và các nước trong khu vực. Bà cho biết Bình Nhưỡng sẽ nghiên cứu “các phương án quân sự bổ sung” phù hợp với tình hình mới, song không nêu cụ thể.

Tuyên bố cũng đề cập vai trò của Mỹ trong quá trình Nhật Bản tăng cường năng lực phòng vệ, bao gồm việc cung cấp tên lửa Tomahawk, hỗ trợ nâng cấp tàu chiến và hoạt động thử nghiệm liên quan.

Nhật Bản thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục Chokai trên Thái Bình Dương. Ảnh: CGTN.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên thời gian gần đây nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc tăng cường hợp tác an ninh giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kể từ tháng 7, KCNA đã đăng một số bài bình luận cho rằng các hoạt động quân sự chung giữa ba nước có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Giới quan sát nhận định tuyên bố mới của Triều Tiên phản ánh việc Bình Nhưỡng đang theo dõi chặt chẽ quá trình Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ cùng các đối tác. Theo các chuyên gia, động thái này cũng cho thấy Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp quốc phòng và an ninh tùy theo diễn biến tình hình khu vực trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Japannews.