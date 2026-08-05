Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ nhiên liệu cho Cuba

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4/8 cho biết tổ chức này đang phối hợp với nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ Cuba tiếp cận nguồn nhiên liệu phục vụ các nhu cầu nhân đạo, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài.

Đoàn xe quốc tế vận chuyển hàng tấn hàng viện trợ đến Cuba. Ảnh: Reuters.

Trả lời câu hỏi của báo giới, người phát ngôn LHQ cho biết, tổ chức này đã tiến hành trao đổi với nhiều quốc gia quan tâm đến việc hỗ trợ Cuba, nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu cần thiết cho các nhu cầu thiết yếu của người dân. Theo LHQ, trong những tháng gần đây đã có một số tiến triển khi Cuba tiếp nhận được lượng nhiên liệu hạn chế, song các nỗ lực hỗ trợ vẫn đang được tiếp tục do tình hình năng lượng tại nước này còn nhiều khó khăn.

Tình trạng thiếu nhiên liệu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện Cuba. Ngày 5/8 (giờ địa phương), Bộ Năng lượng Cuba thông báo đã khôi phục hoàn toàn lưới điện quốc gia sau sự cố mất điện trên diện rộng kéo dài gần 36 giờ. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy một tháng hệ thống điện nước này gặp sự cố nghiêm trọng.

Theo nhà chức trách Cuba, quá trình khôi phục bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi, trong khi tình trạng mất điện kéo dài đã tác động đến đời sống người dân và nhiều dịch vụ thiết yếu.

Chính phủ Cuba cho rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay liên quan trực tiếp đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là những hạn chế đối với việc tiếp cận nhiên liệu, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cho biết, các biện pháp này đã gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia.

Một người phụ nữ đi ngang qua một trạm xăng trống ở Havana, Cuba vào ngày 15/5/2026. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Mỹ lâu nay duy trì chính sách trừng phạt đối với Cuba. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với La Habana, trong khi Cuba đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế để giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, bao gồm tình trạng thiếu nhiên liệu, thiết bị bảo trì và nguồn lực đầu tư cho hệ thống điện. LHQ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác nhằm hỗ trợ Cuba giải quyết các nhu cầu nhân đạo cấp thiết trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: APT.