Mỹ và Paraguay ký thỏa thuận tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự

Ngày 4/8 (giờ địa phương), Mỹ và Paraguay đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Paraguay Rubén Ramírez ký thỏa thuận tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự. Ảnh: NTD News.

Lễ ký diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Paraguay Rubén Ramírez. Phát biểu tại buổi lễ, ông Rubio cho biết, mục tiêu của hai nước không chỉ là mở rộng hợp tác trước mắt mà còn xây dựng một khuôn khổ quan hệ bền vững, có khả năng duy trì ổn định bất chấp những thay đổi về chính trị hoặc chính quyền ở mỗi nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ramírez khẳng định liên minh chiến lược giữa Paraguay và Mỹ có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong quan hệ song phương mà còn đối với hợp tác về an ninh khu vực và các vấn đề toàn cầu. Ông nhấn mạnh, hai nước cùng chia sẻ các giá trị về tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, coi đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ “Thỏa thuận Mục 123” của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Mỹ. Cơ chế này cho phép Mỹ chuyển giao công nghệ, thiết bị và vật liệu phục vụ các chương trình hạt nhân dân sự, với điều kiện nước đối tác tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đến nay, Washington đã ký các thỏa thuận tương tự với hơn 20 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Brazil, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và gần đây là Saudi Arabia.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latinh. Paraguay hiện là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan (Trung Quốc), trong khi Tổng thống Santiago Peña nhiều lần khẳng định sẽ không thay đổi chính sách này.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun.