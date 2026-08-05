WB: AI có thể thúc đẩy phát triển tại các nền kinh tế đang phát triển

Báo cáo Phát triển Thế giới 2026 của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại cơ hội để các nước đang phát triển đẩy nhanh tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế tiên tiến, nếu đầu tư đúng mức vào hạ tầng, kỹ năng, thể chế và dữ liệu.

Tòa nhà Ngân hàng Thế giới WB tại Washington. Ảnh: AA.

Trao đổi với hãng tin Anadolu, Giám đốc Báo cáo Phát triển Thế giới 2026 của WB, ông Gaurav Nayyar, cho rằng AI có thể bổ sung năng lực của con người và góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp và dịch vụ công. Theo ông, các nước đang phát triển nên tận dụng cơ hội từ AI, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công nghệ này phát huy hiệu quả.

Theo báo cáo, nếu sớm khắc phục những hạn chế về năng lượng, hạ tầng số, kết nối Internet và nguồn nhân lực, các nền kinh tế đang phát triển có thể rút ngắn đáng kể quá trình phát triển. WB cũng cho rằng nguy cơ AI tạo sinh thay thế việc làm hiện cao hơn tại các nước có thu nhập cao, trong khi ở các nước thu nhập thấp và trung bình, AI có nhiều tiềm năng hỗ trợ nâng cao năng suất lao động.

AI mở ra cơ hội bứt phá cho các nền kinh tế đang phát triển. Ảnh: The High Street Journal.

Tuy nhiên, WB cảnh báo AI cũng có thể làm gia tăng khoảng cách phát triển và bất bình đẳng nếu các quốc gia không đầu tư đầy đủ vào hạ tầng, dữ liệu, kỹ năng và khung thể chế. Do đó, các chính phủ cần xây dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng với những thay đổi của công nghệ.

Theo ông Nayyar, giống như các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, AI có thể thay thế một số công việc nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều ngành nghề và cơ hội việc làm mới. Vì vậy, khả năng thích ứng của lực lượng lao động sẽ là yếu tố quyết định để các quốc gia khai thác hiệu quả tiềm năng của AI.

Minh Phương

Nguồn: AA.