Israel và Lebanon nối lại đàm phán về rút quân và an ninh biên giới

Israel và Lebanon ngày 4/8 bắt đầu vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian tại Rome (Italy), trong bối cảnh hai bên vẫn còn bất đồng về lộ trình rút quân Israel khỏi miền Nam Lebanon và vấn đề giải giáp Hezbollah.

Israel và Lebanon nối lại đàm phán tại Rome. Ảnh: Al Arabiya.

Các cuộc thảo luận, dự kiến kéo dài đến ngày 6/8, tập trung vào việc phân định biên giới trên bộ và trên biển, đánh giá việc triển khai tại các khu vực thí điểm, giải giáp Hezbollah, ngăn chặn dòng tài chính từ Iran vào Lebanon và thúc đẩy tái thiết miền Nam Lebanon.

Theo một quan chức Israel, vòng đàm phán nhằm duy trì động lực đối thoại sau khuôn khổ thỏa thuận đạt được tại Washington hồi tháng 6, trong đó hai bên nhất trí từng bước rút lực lượng Israel khỏi miền Nam Lebanon và triển khai quân đội Lebanon tiếp quản các khu vực này.

Về phía Lebanon, Thủ tướng Nawaf Salam cho biết Beirut đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được việc Israel rút quân từng giai đoạn, tiến tới rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem phản đối tiến trình đàm phán trực tiếp với Israel, cho rằng các cuộc thương lượng sẽ không mang lại lợi ích cho Lebanon. Đáp lại, Thủ tướng Salam khẳng định Lebanon cần xây dựng một nhà nước chỉ có một lực lượng vũ trang là quân đội quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chứng kiến lễ ký thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon tại Washington, ngày 26/6/2026. Ảnh: The Times of Israel.

Ngay trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, quân đội Lebanon thông báo thu giữ một lô rocket Grad 122 mm cùng phương tiện bị nghi vận chuyển từ Syria vào Lebanon. Giới quan sát nhận định động thái này nhằm thể hiện nỗ lực của Beirut trong việc kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí và củng cố vai trò của quân đội tại miền Nam Lebanon.

Tháng trước, quân đội Israel đã rút khỏi khu vực thí điểm đầu tiên tại thị trấn Zawtar al-Gharbiyeh và bàn giao quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán lần này cũng sẽ xem xét mở rộng mô hình khu vực thí điểm, giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng và hướng tới một thỏa thuận toàn diện về hòa bình và an ninh giữa hai nước.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of Israel.