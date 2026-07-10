Triều Tiên nâng cấp cơ quan tình báo quân sự, củng cố tiềm lực quốc phòng

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 10/7 đưa tin, nước này đã quyết định mở rộng chức năng và nhiệm vụ của cơ quan tình báo đối ngoại nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực giám sát và củng cố hệ thống phòng thủ quốc gia.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap, KCNA.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nội dung trên là trọng tâm trong chương trình nghị sự tại Hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Ủy ban Quân sự Trung ương khóa IX, do Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì.

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Triều Tiên và tối ưu hóa hoạt động của các đơn vị chuyên trách.

Hội nghị đã chính thức thông qua kế hoạch mở rộng vai trò của Tổng cục Trinh sát và Tình báo (GRIB) – cơ quan nòng cốt trong việc kiểm soát các mối đe dọa an ninh tiềm tàng và thu thập, phân tích thông tin chiến lược. Quyết định này phản ánh nỗ lực cải tổ cơ cấu và nâng cao hiệu quả phản ứng nhanh của mạng lưới tình báo quân sự Triều Tiên trước biến động của cục diện khu vực.

Song song đó, hội nghị tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức thông qua việc miễn nhiệm, điều chuyển và bổ nhiệm mới hàng loạt vị trí chỉ huy cấp cao tại các đơn vị chủ chốt. Nhằm thể chế hóa các nội dung đã thống nhất, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký duyệt 7 sắc lệnh quân sự quan trọng. Ông nhấn mạnh sức mạnh quân sự là nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền quốc gia và khẳng định hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được khi đất nước sở hữu năng lực răn đe mạnh mẽ.

Phiên họp mở rộng đầu tiên của Quân ủy Trung ương khóa IX đảng Lao động Triều Tiên, ngày 9/7/2026. Ảnh: Yonhap.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Quân sự Trung ương Triều Tiên cũng thống nhất phương hướng nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống chiến đấu, gia tăng năng lực quốc phòng cả về chất và lượng, đồng thời triển khai kế hoạch tiêu chuẩn hóa các căn cứ quân sự trên toàn quốc.

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận về chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và kế hoạch phát triển kinh tế dân sinh, trọng tâm là tái thiết, mở rộng các vùng khai thác khoáng sản trọng điểm.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.