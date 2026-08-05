Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo biến động của đồng won, nhấn mạnh vai trò ổn định của đồng yên

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4/8 (giờ địa phương) cho rằng việc duy trì sự ổn định của đồng yên có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế khu vực, đồng thời bày tỏ quan ngại về mức độ biến động của đồng won Hàn Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: CNBC.

Phát biểu trên kênh CNBC, ông Bessent nhận định nếu đồng yên suy yếu, các đồng tiền khác trong khu vực cũng có thể chịu áp lực mất giá. Theo ông, đồng won của Hàn Quốc đã ghi nhận những biến động quá mức, trong khi nhiều ý kiến trên thị trường cũng cho rằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang bị định giá thấp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng, xét từ góc độ lịch sử, sự suy yếu của đồng yên là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990. Vì vậy, việc duy trì giá trị ổn định của đồng yên không chỉ có lợi cho Mỹ và Nhật Bản mà còn đối với toàn bộ khu vực châu Á.

Ông Bessent cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với Tokyo nhằm thúc đẩy các chính sách góp phần ổn định thị trường tài chính và kinh tế khu vực. Ông cũng cảnh báo việc đồng yên mất giá có thể làm gia tăng nguy cơ các nước chạy đua phá giá tiền tệ, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá hối đoái của đồng yên trong tháng 1 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1973. Ảnh: Nikkei Asia.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi cơ quan tiền tệ Mỹ và Nhật Bản xác nhận hai bên đã phối hợp can thiệp trên thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yên. Động thái này cũng làm dấy lên đồn đoán rằng giới chức Hàn Quốc có thể đã có biện pháp can thiệp để ổn định đồng won, song Seoul chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Trước đó, trong cuộc họp cấp bộ trưởng tại Trại David (Camp David) ngày 31/7, các phóng viên đã ghi lại hình ảnh một bản ghi nhớ liên quan đến vấn đề can thiệp đối với đồng yên được đặt trước mặt Bộ trưởng Bessent, làm gia tăng sự chú ý của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun.