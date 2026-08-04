Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ dự án chăn nuôi công nghệ cao và đô thị Ngọc Lặc

Chiều 4/8, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao Xuân Thiện 2, Xuân Thiện 3 của Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa và Tiểu dự án đô thị Ngọc Lặc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Tiểu dự án đô thị Ngọc Lặc.

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng năm 2026 Tiểu dự án đô thị Ngọc Lặc thực hiện gần 16 tỷ đồng, lũy kế đạt trên 440 tỷ đồng, tương ứng 61,31%.

Tuy nhiên, còn một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở các hạng mục như: tuyến đường giao thông; tuyến kè sông Cầu Chày; các tuyến thoát lũ B và D; hồ điều hòa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường số 4 thuộc Tiểu dự án đô thị Ngọc Lặc.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung huy động nhân lực, máy móc, vật tư đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo cam kết, hợp đồng đã ký kết, nhất là các hạng mục công trình chậm tiến độ.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra khu khử khuẩn dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao Xuân Thiện 2.

Kiểm tra các dự án chăn nuôi công nghệ cao của Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa, đến nay cả hai dự án Xuân Thiện 2 và 3 đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến đến cuối tháng 8/2026 đưa vào nuôi hết công suất.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, chủ đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy giết mổ, chế biến thịt lợn; bổ sung 2 kiểm dịch viên nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm dịch, xuất bán lợn ra ngoài tỉnh của công ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao Xuân Thiện 2.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, bảo đảm kế hoạch chăn nuôi theo đúng tiến độ và có sản phẩm vào cuối năm 2026. Đặc biệt, công ty cần tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và giao các ngành có liên quan tham mưu giải quyết.

Hải Đăng