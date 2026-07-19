Triều Tiên quan ngại về hợp tác quân sự giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 18/7, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về quan điểm của Bộ Quốc phòng nước này liên quan đến các hoạt động phối hợp quân sự gần đây giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho rằng các hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.

Ba chỉ huy quân sự cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trước cuộc họp Tham mưu trưởng Quốc phòng ba bên. Ảnh: Chosun.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này cho rằng, cuộc gặp giữa các chỉ huy quân sự Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cho thấy ba nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh.

Bình Nhưỡng bày tỏ quan ngại các hoạt động quân sự chung có thể ảnh hưởng đến môi trường an ninh khu vực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng, trong đó có lực lượng răn đe hạt nhân, để ứng phó với các thách thức an ninh.

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đưa ra các đánh giá thận trọng đối với một loạt hoạt động quân sự diễn ra đồng thời tại khu vực, bao gồm cuộc diễn tập không quân chung “Ssangmae” tại căn cứ Osan và cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026 tại Hawaii do Mỹ dẫn đầu.

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì thế cân bằng chiến lược tại khu vực, đồng thời cho biết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của hiến pháp nhằm bảo đảm các mục tiêu an ninh quốc gia và ngăn ngừa các thách thức tiềm ẩn.

Tàu sân bay Mỹ tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2026 tại Hawaii. Ảnh: MiGFlug.

Trước đó, ngày 15/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tiếp tục phối hợp hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời duy trì động lực cho cơ chế hợp tác an ninh ba bên thông qua các hoạt động thường niên, trong đó có cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do.

Giới quan sát cho rằng, việc Mỹ và các đồng minh tại Đông Bắc Á tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều diễn biến mới. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý các thách thức an ninh và góp phần duy trì ổn định khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Chosun.