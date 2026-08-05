CELAC lần đầu tổ chức đối thoại với các ứng cử viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Ngày 4/8, Uruguay, trên cương vị Chủ tịch luân phiên Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), đã chủ trì cuộc đối thoại khu vực đầu tiên quy tụ các ứng cử viên của Mỹ Latinh và Caribe cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch và sự tham gia rộng rãi hơn trong quá trình lựa chọn người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

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Ngoại trưởng Uruguay Mario Lubetkin. Ảnh: La diaria.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Uruguay Mario Lubetkin cho biết đây là cuộc đối thoại chưa từng có tiền lệ trong các kỳ bầu chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, góp phần thúc đẩy quy trình minh bạch, cởi mở và mang tính đại diện hơn, đồng thời thể hiện nỗ lực thúc đẩy một đại diện của khu vực đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ tới.

Tham gia đối thoại có 5 ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc gồm cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và cựu Ngoại trưởng Ecuador - bà María Fernanda Espinosa; Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan (Costa Rica); cựu Ngoại trưởng Guyana - bà Carolyn Rodrigues-Birkett; Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (Argentina); và cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet.

Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và cựu Ngoại trưởng Ecuador - bà María Fernanda Espinosa. Ảnh: Reuters.

Bà Espinosa cho rằng Mỹ Latinh sở hữu các ứng cử viên đủ năng lực dẫn dắt Liên hợp quốc trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với xung đột, khủng hoảng tài chính và sự suy giảm lòng tin đối với các thể chế quốc tế. Trong khi đó, Tổng Thư ký UNCTAD Grynspan khẳng định chủ nghĩa đa phương vẫn là lựa chọn duy nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia và các vấn đề an ninh.

Giới quan sát nhận định, cuộc đua lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc lần này diễn ra trong bối cảnh tổ chức đang đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng, từ các cuộc xung đột kéo dài, cạnh tranh địa chính trị gia tăng đến những tranh luận về hiệu quả hoạt động của hệ thống đa phương. Việc tổ chức các diễn đàn đối thoại công khai được kỳ vọng góp phần giúp các nước thành viên đánh giá rõ hơn tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của từng ứng cử viên.

Vân Bình

Nguồn: GWL Voices, Reuters/EFE, UN.