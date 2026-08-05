Kho tên lửa đánh chặn chủ lực của Mỹ giảm mạnh sau xung đột với Iran

Theo các nguồn tin quốc phòng được CNN đăng tải ngày 5/8, quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% kho tên lửa đánh chặn quan trọng và khoảng một nửa số tên lửa phòng thủ Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát.

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Ảnh: CNN.

Giới chỉ huy quân sự cấp cao Mỹ cảnh báo rằng mức dự trữ đạn dược tổng thể của Mỹ đang rơi vào tình trạng “thấp nguy hiểm”, đặc biệt là sự thiếu hụt hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD và Patriot.

Trước khi xung đột diễn ra, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính Washington sở hữu khoảng 2.200 tên lửa Patriot hiện đại và 452 tên lửa THAAD. Sự sụt giảm nhanh chóng này khiến các quốc gia vùng Vịnh, vốn phụ thuộc vào hệ thống phòng thủ do Mỹ cung cấp, lo ngại khả năng đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran sẽ bị suy giảm, nhất là trong trường hợp bị đáp trả nếu Mỹ tiếp tục không kích.

Theo CNN, tình trạng sụt giảm kho dự trữ đạn dược được cho là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chưa triển khai thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần qua, sau khi một số đồng minh vùng Vịnh bày tỏ quan ngại về nguy cơ cơ sở hạ tầng năng lượng có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Báo cáo cũng cho biết lượng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đã giảm gần một nửa, trong khi kho tên lửa chiến thuật ATACMS và tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) cũng giảm đáng kể.

Không quân Mỹ vận chuyển thiết bị hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD bằng máy bay C-17 Globemaster III. Ảnh: CNN.

Bất chấp những lo ngại trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn là lực lượng mạnh nhất thế giới và có đầy đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Mỹ vẫn có đủ đạn dược và nguồn dự trữ để đáp ứng các mục tiêu của Tổng thống Donald Trump.

Dù vậy, tốc độ bù đắp kho dự trữ hiện rất chậm. Lầu Năm Góc hiện chỉ tiếp nhận khoảng 15 tên lửa Tomahawk và 20 tên lửa Patriot mới mỗi tháng. Giới phân tích ước tính có thể mất từ 3 năm trở lên để khôi phục kho tên lửa THAAD về mức trước xung đột.

Thanh Giang

Nguồn: CNN.