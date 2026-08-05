Mỹ cân nhắc hạn chế linh kiện Trung Quốc trong các trung tâm dữ liệu AI

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp đặt các hạn chế đối với một số linh kiện do Trung Quốc sản xuất được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh Washington tăng cường kiểm soát công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với lý do bảo đảm an ninh quốc gia.

Chính quyền Mỹ đang xem xét áp đặt các hạn chế đối với một số linh kiện do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Asia Times.

Theo hãng tin Reuters, đề xuất mới của Mỹ tập trung vào các linh kiện mạng quan trọng được sử dụng để kết nối các máy chủ AI trong trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh Washington lo ngại các thiết bị này có thể bị lợi dụng cho hoạt động gián điệp hoặc tấn công mạng.

Một trong những mục tiêu được đề cập là các mẫu bộ thu phát quang mới do Trung Quốc sản xuất. Đây là linh kiện đóng vai trò quan trọng trong việc truyền dữ liệu tốc độ cao qua cáp quang, giúp kết nối các máy chủ bên trong trung tâm dữ liệu.

Theo nguồn tin, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đang soạn thảo các quy định nhằm hạn chế nhập khẩu những thiết bị này. Các quan chức Mỹ dự kiến công bố biện pháp trên trong năm nay, sau đó các hạn chế sẽ chính thức có hiệu lực.

Washington cho rằng việc kiểm soát các linh kiện công nghệ Trung Quốc sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ các công ty nước ngoài tiếp cận dữ liệu nhạy cảm, cài đặt phần mềm độc hại hoặc gây gián đoạn hoạt động của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Các quan chức Mỹ cũng viện dẫn trường hợp tập đoàn công nghệ Huawei, cho rằng thiết bị của công ty Trung Quốc này từng được tích hợp sâu vào hệ thống viễn thông Mỹ trước khi các lo ngại về an ninh được đưa ra. Washington muốn tránh lặp lại tình huống tương tự đối với hạ tầng dữ liệu phục vụ làn sóng phát triển AI hiện nay.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch hạn chế của Mỹ, kêu gọi Washington ngừng nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu lợi ích của nước này bị ảnh hưởng.

Bích Hồng

Nguồn: WION, Reuters.