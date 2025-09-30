Trao nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ Nông Cống

Để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ xã Nông Cống vượt qua khó khăn, chiều 30/9, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa đã đến trao nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con.

đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và các thành viên trong đoàn trao đổi thông tin với lãnh đạo xã Nông Cống.

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ xã Nông Cống, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo đã động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ bà con Nhân dân ảnh hưởng bởi mưa bão số 10.

Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết sẽ tiếp tục vận động, kết nối với các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương nhằm giúp người dân sớm phục hồi sản xuất, tổ chức lại cuộc sống.

Đoàn công tác đã trao tặng bà con 100 thùng nước lọc, 1.000 bánh tươi, 100 bánh trung thu, 20 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Các thành viên trong đoàn phân loại nhu yếu phẩm để trao đến đồng bào vùng ngập lụt xã Nông Cống.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ đoàn công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hoá để trao cho bà con.

Ngay khi tiếp nhận hàng hóa, chính quyền địa phương đã dùng thuyền vận chuyển đến tiếp tế, cứu trợ cho các hộ dân kịp thời.

Trong chiều 30/9, dù nước đã bắt đầu rút nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Nông Cống bị cô lập. Trên tuyến đường vào trung tâm xã, một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ được lập khẩn cấp để tập kết, phân phối hàng cứu trợ. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến tận nơi trao hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương và bà con Nhân dân vùng lũ. Chính quyền địa phương đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực chuyển nhu yếu phẩm đến tay người dân.

Lê Hà