Người dân xã Ngọc Liên tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông

Sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ngọc Liên đã tích cực vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân thôn Linh Sơn, xã Ngọc Liên tháo dỡ công trình bị ảnh hưởng để mở rộng đường giao thông.

Một trong những công trình tiêu biểu đang được triển khai trên địa bàn xã là dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường qua thôn Linh Sơn, Thanh Sơn, Hoành Sơn, Xuân Minh, quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi với chiều dài 3,2km, chiều rộng nền đường 7,5m. Tuyến đường này có vai trò rất quan trọng, bởi kết nối nhiều thôn, nhiều xã lân cận trong vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của Nhân dân. Ngay từ khi có chủ trương triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Liên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, toàn xã có 115 hộ của các thôn Linh Sơn, Thanh Sơn, Hoành Sơn, Xuân Minh bị ảnh hưởng bởi dự án. Với tinh thần tự nguyện, vì lợi ích chung, các hộ đã sẵn sàng hiến đất ở, đất vườn, tháo dỡ vật kiến trúc, chặt bỏ cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 99%, tạo điều kiện cho dự án được triển khai đúng tiến độ và hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Phong trào hiến đất mở đường tại xã Ngọc Liên không chỉ là việc làm mang tính nhất thời, mà thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của người dân địa phương. Bà con hiểu rằng, việc hy sinh một phần quyền lợi trước mắt sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình và xã hội. Khi tuyến đường được mở rộng, hoàn thiện, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, giao thương hàng hóa dễ dàng hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng từng bước được nâng cao. Nhiều hộ gia đình đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất mở đường, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tiêu biểu như hộ gia đình các ông: Bùi Văn Viên, Phạm Văn Tùng tự nguyện hiến đất để mở đường; hộ gia đình các ông: Phạm Văn Chức, Phạm Văn Thắng, Phạm Văn Sự, Phạm Văn Huynh... đã tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, hỗ trợ mặt bằng phục vụ thi công. Dù diện tích đất và tài sản trên đất có giá trị không nhỏ, nhưng các gia đình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, sẵn sàng đóng góp vì sự phát triển chung của địa phương.

Ông Bùi Văn Viên, thôn Linh Sơn, xã Ngọc Liên, cho biết: “Khi xã thông báo chủ trương mở rộng đường đi qua một phần đất của gia đình, ban đầu tôi cũng thấy tiếc vì đó là đất vườn ông cha để lại. Nhưng nghĩ xa hơn, con đường này làm xong thì không chỉ nhà mình mà cả thôn, cả xã đều được hưởng lợi. Sau này con cháu đi học, đi làm thuận tiện hơn, nên gia đình tôi thống nhất hiến đất để việc làm đường được triển khai nhanh chóng”.

Những suy nghĩ giản dị nhưng đầy trách nhiệm như vậy đã trở thành điểm chung của nhiều hộ dân trong xã. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh, giúp xã Ngọc Liên vượt qua những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vốn được xem là “khâu khó”.

Theo bà Phan Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên: “Để vận động được người dân hiến đất, yếu tố quan trọng nhất là phải làm cho dân hiểu, dân tin và dân đồng thuận. Tất cả các chủ trương, kế hoạch liên quan đến mở đường đều được địa phương công khai, minh bạch, từ mốc giới, diện tích ảnh hưởng đến từng hộ, phương án thi công cho đến thời gian triển khai. Các thôn đều tổ chức họp dân để thông tin đầy đủ, lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của bà con. Đối với những hộ còn băn khoăn, lo lắng, xã, thôn cùng với những người có uy tín trong dòng họ, trong cộng đồng trực tiếp đến từng gia đình để trao đổi, phân tích rõ lợi ích lâu dài của công trình”.

Với phương châm “Cán bộ, đảng viên làm trước, Nhân dân làm theo”, nhiều cán bộ xã, thôn ở Ngọc Liên đã gương mẫu hiến đất của gia đình mình để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những thôn làm tốt được địa phương biểu dương, nhân rộng; những hộ hiến đất sớm được kịp thời động viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã.

Phong trào hiến đất mở đường tại xã Ngọc Liên đang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nhân rộng. Đây không chỉ là việc làm thiết thực hưởng ứng Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là phát triển hệ thống giao thông nông thôn, mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của xã Ngọc Liên trở thành điểm sáng trong XDNTM nâng cao và hướng tới NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Hải Đăng