Chính quyền và lực lượng vũ trang khẩn cấp tiếp tế người dân vùng lũ Nông Cống

Tại xã Nông Cống (Thanh Hóa), hàng nghìn hộ dân bị cô lập do nước lũ, chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an đã khẩn cấp dùng xuồng máy tiếp tế nhu yếu phẩm, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) khiến mực nước trên nhiều con sông ở Thanh Hóa dâng cao, gây ngập sâu hàng mét. Tại xã Nông Cống, nước lũ tràn về trong đêm 29/9, có nơi dâng tới 2m, nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà.

Theo lãnh đạo UBND xã Nông Cống, toàn xã có hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều gia đình phải sống trong tình cảnh nước vây tứ phía. Dù mực nước đã rút bớt khoảng nửa mét, nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ chìm trong biển nước, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ... huy động xuồng máy, chèo thuyền tiếp cận các khu vực bị chia cắt.

Hàng nghìn suất nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, bánh mì, nước uống được chuyển đến từng hộ dân. Những người già yếu, trẻ nhỏ cũng được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Từng chiếc áo phao, thùng mì tôm, lương khô, nước uống... được lực lượng chức năng chuyển xuống xuồng, phân phát tận tay người dân. Nhận túi nhu yếu phẩm, nhiều hộ phấn khởi, nở nụ cười nhẹ nhõm sau những ngày dài căng thẳng trong lũ. Không ít người xúc động gửi lời cảm ơn khi được tiếp tế kịp thời giữa lúc ngập sâu, thiếu thốn trăm bề.

Ông Nguyễn Văn Hà (65 tuổi, xã Nông Cống) đón chiếc áo phao từ tay bộ đội. Áo vừa khoác lên người, ông thở phào: “Có áo phao thế này, bà con yên tâm hơn nhiều. Nước ngập tới ngực, đi lại trong xóm toàn bằng xuồng, không có lực lượng cứu trợ thì chúng tôi chẳng biết bấu víu vào đâu.”

Người dân cho biết, nước lũ đổ về quá nhanh, chỉ trong một đêm đã dâng cao hơn cả mét, khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Đồ đạc dù được kê lên cao vẫn bị ngập, nhiều hộ phải vội vã sơ tán sang nhà hàng xóm hay các điểm cao hơn để tránh nước.

Trường Tiểu học Vạn Thiện, xã Nông Cống cùng nhiều công trình công cộng trong xã cũng chìm trong biển nước.

Hai ngày qua, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) đã huy động tối đa lực lượng túc trực tại hiện trường, tổ chức ứng cứu và tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao đến từng hộ dân vùng ngập. Sau khi nước rút, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương giúp bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Tại tuyến đường vào trung tâm xã Nông Cống, một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ được lập khẩn cấp để phân phối cho người dân. Không chỉ lương thực, áo phao mà cả thuốc men, nước sạch cũng được ưu tiên đưa đến vùng ngập nặng.

Theo báo cáo của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 và mưa lũ đã khiến địa phương thiệt hại nặng nề: gần 1.000 ngôi nhà hư hại, hơn 4.000 nhà ngập nước; hàng nghìn hecta lúa, hoa màu chìm trong biển nước; nhiều trường học, trạm y tế, công trình công cộng ngập sâu; 53 điểm trên quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở, ách tắc; hệ thống điện bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hoàng Đông