Đường sắt đã bán được 140.000 vé tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sau hơn 3 tháng mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 20/9), tính đến ngày 22/12, tổng số vé tàu Tết đã bán được 140.00 vé, đạt 62% so với tổng số vé bán ra cùng kỳ mở bán dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Những hành khách đến ga mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 trong ngày đầu mở bán vé. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong số các vé tàu đã bán, kênh bán vé trực tuyến (website: dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn...) chiếm tỷ lệ 67%, còn lại 33% được bán tại cửa vé nhà ga.

Lãnh đạo VNR cho biết số lượng vé tàu Tết còn lại trong giai đoạn trước Tết từ ngày 3-9/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ 14-16/2/2026 (tức 27-29 tháng Chạp) hiện vẫn còn vé tàu đi tất cả các ga từ phía Nam ra các ga Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội.

Những ngày cao điểm từ 10-14/2/2026 (tức từ ngày 23-27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 700 chỗ đi suốt, các vé tàu còn có ga đi từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội), vé còn chủ yếu là vé ngồi mềm. Giai đoạn trong và sau Tết còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.

Trước đó, ngành Đường sắt phục vụ vận tải Tết Bính Ngọ 2026 bắt đầu từ ngày 3/2-8/3/2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), sử dụng chạy 55 đoàn tàu, với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 335.000 vé cho hành khách đi suốt.

Nhằm phục vụ nhu cầu về quê đón Tết và kế hoạch du Xuân đầu năm của nhân dân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn khu vực phía Nam như: Sài Gòn-Nha Trang-Sài Gòn, Sài Gòn-Tam Kỳ, Sài Gòn-Đà Nẵng-Sài Gòn; cung cấp thêm 5.500 vé tàu./.

Theo TTXVN