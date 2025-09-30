Đi “xuyên” tâm lũ bảo vệ Nhân dân

Từ chiều 29/9, tại khu vực các xã: Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi (tỉnh Thanh Hóa), nước lũ lên nhanh nhấn chìm nhiều nhà cửa, đời sống người dân đảo lộn. Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã bất chấp hiểm nguy, triển khai các giải pháp ứng cứu nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Hàng nghìn ngôi nhà của người dân xã Nông Cống ngập trong biển nước sáng 30/9.

Người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh, Thắng Lợi gặp một trận lũ lớn như thế này.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các giải pháp ứng phó, hỗ trợ Nhân dân.

Việc di chuyển và hỗ trợ người dân di dời gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội đã ngày đêm trực chiến, bám địa bàn, ăn tạm mỳ tôm, bánh mỳ để tập trung làm nhiệm vụ.

Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên di dời khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Những chuyến cano chở hàng vào, chở người ra liên tục tại vùng lũ Nông Cống.

Các nhu yếu phẩm thiết yếu được vận chuyển và trao tận tay người dân trong những ngày mưa lũ, ngập lụt.

Ngoài nhu yếu phẩm thiết yếu, áo phao và một số vật dụng thiết yếu được huy động để hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng, người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm cung cấp cho các hộ đang bị chia cắt do lũ của xã Nông Cống.

Những bếp ăn nghĩa tình của người dân đã được nhóm lên, tiếp sức cho bà con vùng lũ bằng những suất cơm ấm nóng, thấm đẫm tình người.

Hai ngày qua lãnh đạo xã Nông Cống luôn có mặt ở “rốn lũ”, cùng các lực lượng chức năng ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tính đến 12h trưa 30/9, xã Nông Cống 3.200 hộ, với 11.330 khẩu vẫn bị ngập lụt; 30/44 thôn bị ngập trong biển nước, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu... Công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được chính quyền và các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

Nhóm PV Thời sự