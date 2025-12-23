Hotline: 0822.173.636   |

Đời sống - Xã hội

Phố phường Thanh Hóa lung linh mùa Giáng sinh

Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Ngày cận kề Giáng sinh, phố phường Thanh Hóa như khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ ánh đèn và sắc màu, mang đến không khí ấm áp, rộn ràng.

Ngày cận kề Giáng sinh, phố phường Thanh Hóa như khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ ánh đèn và sắc màu, mang đến không khí ấm áp, rộn ràng.

Từ giữa tháng 12, tại các phường trung tâm Thanh Hóa, người dân tất bật trang hoàng nhà cửa, tuyến phố, cửa hàng để chào đón mùa Noel.

Trên nhiều trục đường lớn, tại các khu vui chơi, trung tâm thương mại, những cây thông Noel cao vút được dựng lên, lấp lánh ánh đèn, trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn của người qua lại.

Không chỉ riêng bà con giáo dân, không khí Giáng sinh còn lan tỏa rộng khắp trong đời sống đô thị. Dù theo hay không theo đạo Thiên Chúa, nhiều người vẫn háo hức hòa mình vào nhịp lễ hội, xem đây là dịp để gặp gỡ, sẻ chia, trao nhau những món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, gửi lời cảm ơn khi một năm sắp khép lại và cùng hướng tới những khởi đầu mới.

Dọc các tuyến phố, nhiều quán cà phê, cửa hàng đồng loạt “thay áo” với đèn trang trí, cây thông, ông già Noel rực rỡ sắc màu, tạo nên không gian trẻ trung, sinh động.

Với nhiều bạn trẻ, Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để cảm nhận nhịp sống thành phố theo cách chậm rãi và lãng mạn hơn.

Đang chụp ảnh cho các con bên mô hình cây thông, anh Lê Mạnh Trung chia sẻ: “Tôi rất thích không khí Giáng sinh ở Thanh Hóa những năm gần đây. Phố xá được trang trí đẹp, nhiều góc check-in, tôi cùng gia đình mình đi dạo buổi tối cảm giác rất thư giãn".

Tại khu vực Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, không khí Noel càng trở nên rõ nét. Các tuyến đường dẫn về nhà thờ được trang trí công phu, ánh đèn trải dài, tạo nên khung cảnh rực rỡ, ấm áp.

Trước Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, hồ nước trở thành điểm nhấn đặc biệt khi ánh đèn Noel phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, mang đến không khí Giáng sinh ấm áp, an yên giữa lòng phố thị.

Bên trong khuôn viên nhà thờ, hệ thống đèn trang trí nhiều màu sắc được bố trí hài hòa, làm nổi bật vẻ trang nghiêm nhưng gần gũi của không gian thánh đường.

Chị Lê Thị Huệ (36 tuổi, ở Phường Hạc Thành) bày tỏ: “Mỗi mùa Giáng sinh, tôi đều thấy phố phường mình đẹp hơn, nhộn nhịp hơn. Đây là dịp để mọi người xích lại gần nhau, cùng chia sẻ những điều tích cực trước thềm năm mới".

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trên từng góc phố xứ Thanh. Trong ánh đèn Noel lung linh và những nụ cười rạng rỡ, bà con giáo dân cũng như mợi người cùng hướng tới nếp sống “tốt đời, đẹp đạo”, kính Chúa, yêu nước, hân hoan đón chờ những khoảnh khắc bình an, ấm áp trước thềm năm mới.

Hoàng Đông

