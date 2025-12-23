Giữ mạch thông tin nơi vùng cao Hồi Xuân

Nơi vùng cao Hồi Xuân, với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, hệ thống loa phát thanh cơ sở vẫn bền bỉ giữ vai trò là “mạch thông tin” gần dân. Tiếng loa phát thanh khi được kết hợp linh hoạt với các loại hình tuyên truyền khác như tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp... không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn góp phần gắn kết chính quyền với người dân nơi miền núi.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồi Xuân thực hiện chương trình biên tập, phát sóng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Hồi Xuân là xã vùng cao được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Hồi Xuân và xã Phú Nghiêm. Địa bàn rộng, nhiều thôn, bản nằm xa trung tâm, giao thông còn khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong bối cảnh hệ thống truyền thanh cơ sở dù còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất nhưng vẫn đang phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng, gần dân, phù hợp với điều kiện thực tế. Bởi thực tế không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp cận internet ổn định hay thường xuyên theo dõi các kênh thông tin hiện đại. Do đó, những chiếc loa truyền thanh thôn, bản trở thành “cầu nối” thông tin quen thuộc, giúp người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cũng qua loa phát thanh những nội dung thiết thực gắn với đời sống hằng ngày của người dân, như sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ rừng, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến... được truyền tải thường xuyên, dễ nghe, dễ nhớ. Nhiều nội dung mang tính cảnh báo, nhắc nhở được phát đi đúng thời điểm đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại cho Nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ hoặc những đợt thời tiết diễn biến phức tạp.

Anh Hà Văn Huyến, bí thư chi bộ, trưởng bản Chăm, cho biết: "Bản Chăm hiện có 113 hộ dân, với 487 nhân khẩu. Điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân trong bản vẫn còn khó khăn, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin chưa đồng đều. Công tác tuyên truyền ở bản được thực hiện thông qua họp hội nghị, cấp phát tờ rơi, loa phát thanh. Đặc biệt, với bà con trong bản, loa phát thanh giúp bà con dễ tiếp cận và hiệu quả nhất. Mỗi khi có chủ trương mới, các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, thông báo về sản xuất, phòng chống thiên tai, khi phát trên loa là bà con nắm được ngay, triển khai cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hệ thống loa phát thanh của bản hiện nay chưa đồng bộ, có phần hư hỏng. Bản mong muốn được cấp mới 6 cụm loa phân bổ trên địa bàn".

Ông Phạm Công Nhật, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồi Xuân, cho biết: "Hệ thống loa phát thanh của xã được đầu tư từ nhiều năm trước, dẫn đến một số cụm loa đã hư hỏng, chất lượng âm thanh chưa bảo đảm; thiết bị trung tâm đã cũ, khả năng kết nối, vận hành hạn chế. Qua rà soát, hiện mới có 9/20 bản có loa phát thanh hoạt động. Riêng địa bàn xã Phú Nghiêm cũ có hệ thống phát thanh thông minh, song việc đồng bộ giữa các khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó yêu cầu thông tin, tuyên truyền ngày càng cao, kinh phí bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa phát thanh của địa phương hạn hẹp".

Trước thực trạng đó, xã Hồi Xuân đã chủ động duy trì hoạt động của hệ thống loa phát thanh hiện có, đồng thời linh hoạt kết hợp với hình thức tuyên truyền lưu động để bảo đảm thông tin được truyền tải đầy đủ đến người dân. Cán bộ văn hóa cùng các lực lượng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân xã thường xuyên bám cơ sở, trực tiếp đến các thôn, bản để tuyên truyền bằng loa kéo, xe lưu động. Hình thức tuyên truyền lưu động đặc biệt phát huy hiệu quả trong các đợt cao điểm như phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số hay triển khai các chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Việc kết hợp giữa phát thanh cố định và tuyên truyền lưu động đã giúp thông tin không chỉ được truyền tải một chiều, mà còn được trao đổi, giải thích trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp nhận. Sự kết hợp linh hoạt trên đã tạo nên một “mạng lưới thông tin mềm”, phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi. Nhiều nội dung quan trọng được người dân tiếp nhận kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường đầu tư cho hệ thống loa phát thanh cơ sở là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, mà còn là đầu tư hiệu quả cho công tác tuyên truyền, gắn kết giữa chính quyền và người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như Hồi Xuân. Xã Hồi Xuân mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí, từng bước nâng cấp, thay thế các thiết bị loa phát thanh đã xuống cấp; đầu tư đồng bộ hệ thống phát thanh cơ sở, kết hợp hài hòa với hình thức tuyên truyền lưu động. Đồng thời, hỗ trợ địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc quan tâm đầu tư cho hệ thống thông tin cơ sở không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, mà còn tạo nền tảng quan trọng để xã Hồi Xuân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn