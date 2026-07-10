Trái Đất ghi nhận tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc

Theo báo cáo phân tích được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố ngày 9/7, Trái Đất đã trải qua tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ đứng sau tháng 6/2024.

Một người phụ nữ đang giải nhiệt bằng hệ thống phun sương giữa đợt nắng nóng ở Budapest, Hungary, ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Báo cáo do Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia (NCEI) thuộc NOAA công bố cũng cho thấy diện tích băng biển trong tháng 6 tại cả Bắc Cực và Nam Cực đều nằm trong nhóm 10 mức thấp nhất từng được ghi nhận, trong khi hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới trên toàn cầu cao hơn mức trung bình.

Theo báo cáo, nhiệt độ bề mặt toàn cầu trong tháng 6 cao hơn 1,09 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, khiến tháng 6/2026 trở thành tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ đứng sau tháng 6/2024.

Trong tháng 6, điều kiện thời tiết ấm hơn mức trung bình xuất hiện trên phần lớn các khu vực trên thế giới, với nhiều châu lục và khu vực ghi nhận một trong 10 tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận.

Báo cáo cho biết tổng diện tích băng biển toàn cầu trong tháng 6 là mức thấp thứ tư trong chuỗi số liệu vệ tinh kéo dài 48 năm, đạt khoảng 22,7 triệu km2, thấp hơn khoảng 2,02 triệu km2 so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020.

Tính từ đầu năm đến nay, nhiệt độ bề mặt toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026 đứng ở mức cao thứ ba trong lịch sử quan trắc. Theo Dự báo Nhiệt độ Toàn cầu Hằng năm của Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Mỹ, khả năng rất cao là năm 2026 sẽ nằm trong nhóm 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.