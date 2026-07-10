Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Trái Đất ghi nhận tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo phân tích được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố ngày 9/7, Trái Đất đã trải qua tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ đứng sau tháng 6/2024.

Trái Đất ghi nhận tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc

Theo báo cáo phân tích được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công bố ngày 9/7, Trái Đất đã trải qua tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ đứng sau tháng 6/2024.

Tin liên quan:

Trái Đất ghi nhận tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc

Một người phụ nữ đang giải nhiệt bằng hệ thống phun sương giữa đợt nắng nóng ở Budapest, Hungary, ngày 24 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Báo cáo do Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia (NCEI) thuộc NOAA công bố cũng cho thấy diện tích băng biển trong tháng 6 tại cả Bắc Cực và Nam Cực đều nằm trong nhóm 10 mức thấp nhất từng được ghi nhận, trong khi hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới trên toàn cầu cao hơn mức trung bình.

Theo báo cáo, nhiệt độ bề mặt toàn cầu trong tháng 6 cao hơn 1,09 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, khiến tháng 6/2026 trở thành tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ đứng sau tháng 6/2024.

Trong tháng 6, điều kiện thời tiết ấm hơn mức trung bình xuất hiện trên phần lớn các khu vực trên thế giới, với nhiều châu lục và khu vực ghi nhận một trong 10 tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận.

Báo cáo cho biết tổng diện tích băng biển toàn cầu trong tháng 6 là mức thấp thứ tư trong chuỗi số liệu vệ tinh kéo dài 48 năm, đạt khoảng 22,7 triệu km2, thấp hơn khoảng 2,02 triệu km2 so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020.

Tính từ đầu năm đến nay, nhiệt độ bề mặt toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6/2026 đứng ở mức cao thứ ba trong lịch sử quan trắc. Theo Dự báo Nhiệt độ Toàn cầu Hằng năm của Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia Mỹ, khả năng rất cao là năm 2026 sẽ nằm trong nhóm 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.

Từ khóa:

#tháng 6 #Quan trắc #Toàn cầu #trong lịch sử #Trái đất #Đại dương #Nhiệt độ #ghi nhận #Quốc gia #Cơ quan quản lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ sẽ đưa Syria khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Mỹ sẽ đưa Syria khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Mỹ thông báo sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, động thái được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ với chính quyền mới tại Damascus và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phục hồi...
Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh