Năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử

Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu dự báo, năm 2025 có thể trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử hành tinh, xếp ngang với năm 2023 và chỉ sau năm nắng nóng kỷ lục 2024. Đây là dấu hiệu cảnh báo mới về tốc độ gia tăng nhiệt độ toàn cầu và những rủi ro ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học EU cho biết năm 2025 có nguy cơ trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử, tương tự như năm 2023. Ảnh: Epardafas

Theo báo cáo cập nhật hàng tháng của C3S, trong 11 tháng đầu năm nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã cao hơn 1,48°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, gần chạm ngưỡng 1,5°C - mức được coi là “tương đối an toàn” theo Thỏa thuận Paris 2015. Tháng 11 vừa qua cũng ghi nhận là tháng nóng thứ ba trong lịch sử với mức tăng 1,54°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Bà Samantha Burgess, phụ trách chiến lược khí hậu tại Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) nhận định: “Những cột mốc này cho thấy nhiệt độ đang ngày càng tăng nhanh. Đây là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ba năm liên tiếp (2023–2025) được dự báo vượt mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cách duy nhất để giảm thiểu đà tăng nhiệt trong tương lai là nhanh chóng cắt giảm khí thải nhà kính”.

Mùa hè năm 2025 được xác nhận là mùa hè nóng nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cũng cảnh báo nhiệt độ bề mặt đại dương duy trì ở mức cao bất thường trong tháng 11 vừa qua. Tại các vĩ độ từ 60° Nam đến 60° Bắc, nhiệt độ bề mặt đại dương đạt 20,42°C – mức cao thứ tư được ghi nhận trong lịch sử quan trắc tháng 11.

Hàng năm, Cơ quan Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) thu thập và phân tích dữ liệu từ hệ thống vệ tinh và các trạm quan trắc trên đất liền và đại dương, sở hữu kho dữ liệu được xây dựng từ năm 1940. Những số liệu này phản ánh rõ xu hướng nóng lên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu khí thải và tăng cường các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Al Jazeera.