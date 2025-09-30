Top 5+ dịch vụ tổ chức tiệc tất niên công ty trọn gói ở TP.HCM

Cuối năm luôn là thời điểm các doanh nghiệp tìm kiếm một buổi tất niên ý nghĩa để tri ân nhân viên và gắn kết tập thể. Tuy nhiên, việc chọn được đơn vị tổ chức uy tín, giá cả hợp lý lại không hề dễ dàng. Đó là lý do bạn không nên bỏ qua bài viết “Top 5+ dịch vụ tổ chức tiệc tất niên công ty trọn gói giá rẻ” dưới đây. Danh sách này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhanh chóng tìm ra đơn vị tổ chức tiệc tất niên phù hợp cho công ty bạn nhất để công ty bạn có một buổi tiệc ấm cúng, chuyên nghiệp mà vẫn đảm bảo ngân sách. Hãy cùng khám phá ngay!

Naifood

Naifood là lựa chọn đáng tin cậy khi công ty bạn đang tìm một đơn vị chuyên nhận tổ chức tiệc tất niên công ty trọn gói, giá hợp lý tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành đặt tiệc tại nhà và cho doanh nghiệp, Naifood cung cấp thực đơn đa dạng - từ món mặn truyền thống đến buffet, BBQ, món chay - để phù hợp khẩu vị của tập thể.

Khi sử dụng dịch vụ của Naifood để sắp xếp bữa tiệc cuối năm cho công ty, bạn được hỗ trợ đầy đủ bàn ghế, dụng cụ ăn uống, nhân viên phục vụ và trang thiết bị trang trí mà không phát sinh chi phí phụ nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Cam kết chất lượng từ Naifood nằm ở việc chọn nguyên liệu rõ nguồn gốc, đội ngũ phục vụ tận tâm, và quy trình tổ chức chuyên nghiệp - tất cả nhằm giúp buổi liên hoan cuối năm trở nên ấn tượng, ấm cúng và đáng nhớ cho mọi thành viên trong công ty.

Thông tin liên hệ:

Website: https://www.naifood.com

Hotline: 0784.06.06.68

Đặt Tiệc Ngọc Thuận

Trong danh sách những đơn vị uy tín về tổ chức tiệc tất niên công ty, Đặt Tiệc Ngọc Thuận luôn giữ vị trí cao nhờ dịch vụ trọn gói chu đáo và giá cả hợp lý. Điểm nổi bật là thực đơn đa dạng, có thể linh hoạt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp, từ các bữa tiệc truyền thống đến buffet hiện đại hay BBQ ngoài trời.

Không chỉ dừng ở ẩm thực, Ngọc Thuận còn lo trọn gói bàn ghế, nhân viên phục vụ, trang trí không gian và cả khâu dọn dẹp sau tiệc. Đặc biệt, đơn vị này còn cung cấp mâm cúng tất niên theo phong tục truyền thống, giúp doanh nghiệp thực hiện nghi lễ tri ân thần linh, cầu chúc may mắn trước thềm năm mới. Với kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều công ty tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, Ngọc Thuận trở thành đối tác tin cậy, vừa giúp tiết kiệm thời gian, ngân sách, vừa mang đến một buổi tất niên gắn kết, trọn vẹn cả phần lễ lẫn phần tiệc.

. Website: https://dattiecngocthuan.vn

. Hotline: 0981.003.455 - 0963.995.861

Thefood

Lọt vào danh sách những đơn vị uy tín về tổ chức tiệc tất niên công ty, TheFood ghi dấu ấn nhờ phong cách phục vụ chuyên nghiệp và menu linh hoạt. Đơn vị này cung cấp nhiều lựa chọn như buffet, tiệc bàn truyền thống, BBQ ngoài trời hay tiệc finger food hiện đại, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp.

Khi chọn TheFood, khách hàng không chỉ được trải nghiệm ẩm thực đa dạng mà còn được hỗ trợ toàn diện từ bàn ghế, chén dĩa, nhân viên phục vụ cho đến trang trí không gian. Với sự đồng hành của TheFood, buổi tất niên của công ty bạn sẽ trở nên gọn gàng, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được sự trang trọng và ấm áp cần có.

Thông tin liên hệ:

. Website: https://thefood.vn

. Hotline: 0925 727 727

Menu 24H

Trong số những đơn vị chuyên tổ chức tiệc tất niên công ty, Menu24H nổi bật với ưu điểm linh hoạt trong việc thiết kế thực đơn và phong cách phục vụ. Đơn vị này cung cấp nhiều lựa chọn từ tiệc bàn truyền thống, buffet hiện đại, đến tiệc chay hoặc finger food, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng doanh nghiệp.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng món ăn, Menu24H còn đảm nhận toàn bộ khâu chuẩn bị như bàn ghế, chén dĩa, nhân viên phục vụ và dọn dẹp sau tiệc. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể yên tâm trao trọn gói công việc cho Menu24H và tập trung tận hưởng một buổi tất niên ấm cúng, gắn kết và tiết kiệm chi phí.

Thông tin liên hệ:

. Website: https://menu24h.vn

. Hotline: 0899.077.123

Flyfood

Flyfood là một trong những lựa chọn nổi bật khi doanh nghiệp muốn thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc tất niên công ty trọn gói với phong cách chuyên nghiệp và linh hoạt. Với hơn 145 món ăn, họ đáp ứng cả nhu cầu bữa tiệc công ty từ nhỏ đến lớn — tiệc buffet, tiệc bàn truyền thống, tiệc lưu động hoặc tiệc tại nhà.

Flyfood có các gói dịch vụ Standard, VIP và Super VIP — bao gồm bàn ghế phong cách, trang trí theo chủ đề, dụng cụ phục vụ, nhân viên tận nơi, thậm chí ban nhạc, MC nếu yêu cầu. Ưu điểm lớn là khả năng phản hồi nhanh: dịch vụ “tiệc hỏa tốc” của Flyfood cho phép đặt trước vài tiếng để có một buổi liên hoan cuối năm hoàn chỉnh tại công ty hoặc nhà riêng, giúp bạn đỡ phải lo lắng nhiều về khâu chuẩn bị.

Thông tin liên hệ:

. Website: https://flyfood.vn

. Hotline: 0399 .911.911

Một buổi tất niên thành công không chỉ dừng lại ở mâm cỗ ngon mà còn ở sự gắn kết tập thể và tinh thần hứng khởi trước thềm năm mới. Việc lựa chọn đúng đơn vị đồng hành trong việc tổ chức tiệc tất niên công ty sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, kiểm soát ngân sách và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho toàn thể nhân viên. Dù là Naifood, Ngọc Thuận, TheFood, Menu24H hay Flyfood, mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng để đáp ứng nhu cầu khác nhau. Điều quan trọng là doanh nghiệp cân nhắc kỹ mong muốn của tập thể và chọn đối tác phù hợp, để bữa tiệc cuối năm thực sự là dấu ấn đáng nhớ, khởi đầu cho một năm mới nhiều khởi sắc.