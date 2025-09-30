Tổng thống Ukraine Zelensky muốn xây lá chắn phòng không chung với châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các quốc gia châu Âu thiết lập một hệ thống phòng không chung nhằm bảo vệ bầu trời châu lục trước các mối đe dọa từ phương Đông. Lời kêu gọi này được đưa ra sau một loạt vụ các máy bay không người lái (UAV) không rõ nguồn gốc xâm nhập không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic gây lo ngại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các quốc gia châu Âu thiết lập một hệ thống phòng không chung - Ảnh: Reuters

Phát biểu qua liên kết video tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9, ông Zelensky nhấn mạnh kinh nghiệm thực chiến của Ukraine trong việc chống UAV và tên lửa có thể đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng không liên châu lục.

Ông khẳng định: “Chúng tôi đề xuất với Ba Lan và tất cả các đối tác xây dựng một lá chắn đáng tin cậy để đối phó mối đe dọa từ trên không của Nga”.

Ông Zelensky cho biết loại lá chắn mà Ukraine đề xuất là một hệ thống đa tầng, kết hợp nhiều công nghệ và lực lượng: hệ thống phòng không truyền thống, nhóm tác chiến cơ động, UAV đánh chặn, trực thăng và máy bay tiêm kích. Ông nhấn mạnh tập hợp các thành phần này là cách duy nhất để ứng phó các cuộc tấn công quy mô lớn từ trên không.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, hàng loạt UAV không rõ nguồn gốc đã vi phạm không phận cũng như xuất hiện gần các cơ sở hạ tầng quan trọng và căn cứ quân sự của Ba Lan và các quốc gia Baltic. Những sự cố này không chỉ gây gián đoạn giao thông hàng không mà còn phơi bày lỗ hổng về an ninh tại các cơ sở quân sự quan trọng của NATO.

Cùng ngày 29/9, tại Diễn đàn An ninh Warsaw, các lãnh đạo châu Âu đã đưa ra quan điểm về dự án xây dựng “bức tường thiết bị bay không người lái (drone)” dọc biên giới phía Đông Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz hoan nghênh đề xuất lập lá chắn phòng không chung với châu Âu của ông Zelensky, cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong sản xuất và tiêu diệt thiết bị bay không người lái (UAV) là “thiết yếu” cho dự án.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bày tỏ ủng hộ sáng kiến nhưng cho rằng đây không phải ưu tiên hàng đầu và khó có thể triển khai trong vòng vài năm tới. Ông nhấn mạnh châu Âu cần tập trung đẩy nhanh phát triển vũ khí và công nghệ quốc phòng để theo kịp tiến bộ toàn cầu, thay vì kỳ vọng quá nhiều vào một dự án dài hạn như “bức tường drone.”

Thu Uyên

RT