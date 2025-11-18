Tổng thống Ukraine thăm Pháp, ký thỏa thuận mua sắm thiết bị quốc phòng lịch sử

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã kí thỏa thuận mà hai bên mô tả là mang tính lịch sử, mở đường cho Kiev mua 100 máy bay tiêm kích Rafale cùng nhiều hệ thống phòng không và khí tài tiên tiến của Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận mua sắm thiết bị quốc phòng tại căn cứ không quân Villacoublay, ngày 17/11/2025. Ảnh: AP.

Đây được xem là gói hợp tác quân sự dài hạn lớn nhất giữa hai nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Thỏa thuận được hai nhà lãnh đạo kí kết tại căn cứ không quân Villacoublay, cách thủ đô Paris 13km về phía Tây Nam ngày 17.11. Phát biểu tại đây, tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ có 100 chiếc Rafale. Đây sẽ là hệ thống phòng không vững mạnh, thuộc hàng mạnh nhất thế giới".

Trong cuộc họp báo sau đó tại Điện Élysée, tổng thống Macron cho biết thỏa thuận này khác biệt so với các gói viện trợ quân sự khẩn cấp mà phương Tây đã cung cấp cho Kiev trong gần bốn năm qua. Theo ông, đây là kế hoạch “cho tương lai”, nhằm tái thiết và hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ukraine để “ngăn chặn mọi cuộc xâm nhập mới” sau khi đạt được hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, tổng thống Zelensky gọi đây là “một ngày quan trọng” đối với an ninh của Ukraine, nhấn mạnh rằng thỏa thuận có thời hạn 10 năm và đánh dấu lần đầu tiên Kiev hướng tới việc sở hữu máy bay tiêm kích Rafale - mẫu máy bay hiện đại nhất của Pháp, có giá hơn 100 triệu USD/chiếc. Việc đào tạo phi công Rafale có thể kéo dài tới ba năm, đồng nghĩa quá trình triển khai sẽ diễn ra trong trung và dài hạn.

Máy bay tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Ảnh: AFP

Theo thỏa thuận, Ukraine cũng dự kiến mua 8 hệ thống phòng không SAMP-T thế hệ mới, 4 hệ thống radar, cùng các loại bom dẫn đường AASM Hammer và nhiều dòng UAV trinh sát, tấn công và đánh chặn. Paris cho biết lộ trình sản xuất một số loại khí tài có thể bắt đầu từ cuối năm nay và tiếp tục trong 3 năm tới, trong khi tiến độ bàn giao Rafale phụ thuộc vào việc ký kết hợp đồng và năng lực sản xuất.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt áp lực tài chính ngày càng lớn. Một tài liệu của Ủy ban châu Âu gần đây cho biết Kiev có thể cần tới 70 tỷ euro cho riêng năm 2026 để duy trì nỗ lực quốc phòng. Liên minh châu Âu hiện đang xem xét nhiều phương án huy động, bao gồm cả việc sử dụng nguồn tài sản Nga bị đóng băng.

Ngọc Liên

Le Monde/Radio Canada.