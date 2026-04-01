Tổng thống Ukraine đề xuất ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vừa cho biết sẽ đề nghị phía Mỹ chuyển tới Nga đề xuất ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong dịp Lễ Phục sinh, đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng đáp lại nếu Moskva có động thái tương tự.

Phát biểu trước báo giới ngày 31/3, ông Zelenskiy cho biết sẽ thảo luận trực tuyến với các đại diện đàm phán của Mỹ cùng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte về tiến trình đối thoại do Mỹ làm trung gian nhằm tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đề xuất ngừng tấn công nhằm giảm leo thang đối với các mục tiêu năng lượng, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao và một số đối tác đã phát tín hiệu về việc hạn chế các đòn tấn công tầm xa. Ông nhấn mạnh: nếu Nga tiếp tục tấn công, Ukraine sẽ đáp trả; ngược lại, nếu Nga dừng, Kiev cũng sẽ thực hiện tương ứng.

Trước đó, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng với đề xuất này. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Moskva chưa nhận được đề xuất cụ thể và nhấn mạnh cần hướng tới một thỏa thuận tổng thể thay vì chỉ ngừng bắn cục bộ.

Nga tiếp tục giữ quan điểm về điều kiện giải pháp, trong đó có vấn đề lãnh thổ tại khu vực Donbas – nơi hiện Moskva kiểm soát phần lớn diện tích. Phía Ukraine nhiều lần khẳng định không chấp nhận các điều kiện liên quan.

Các cuộc tiếp xúc ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine trong năm nay tại Abu Dhabi và Geneva chưa đạt đột phá, khi còn tồn tại khác biệt lớn về vấn đề lãnh thổ.

Về tình hình thực địa, Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi Kiev khẳng định vẫn duy trì năng lực phòng thủ tại các đô thị công nghiệp trọng điểm ở Donbas.

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu Ukraine sử dụng không phận của các nước khác để tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các cảng tại khu vực Baltic.

Thời gian qua Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt tại các cảng biển Baltic. Moskva cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và triển khai các biện pháp bảo vệ hạ tầng thiết yếu, dù thừa nhận không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các cuộc tấn công.

Vân Bình

Nguồn: Reuters