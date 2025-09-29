Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định thời điểm công bố thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza sẽ được công bố chính thức vào ngày 30/9, ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn đang tiếp tục tiến sâu hơn vào Thành phố Gaza và lực lượng quân sự Hamas cho biết họ đã mất liên lạc với hai con tin bị giam giữ tại đó.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Israel và các quốc gia Ả Rập trung gian đã “đạt được tiến triển quyết định” và hiện đang trong giai đoạn cuối cùng. Ông nhấn mạnh “Chúng ta sẽ công bố toàn bộ nội dung vào ngày mai. Đây sẽ là bước ngoặt để mang lại hòa bình thực sự cho Gaza”.

Theo các nguồn tin ngoại giao, bản thỏa thuận do Washington đề xuất bao gồm 21 điểm chính, trong đó có: Ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài nhiều giai đoạn để bảo đảm an toàn cho dân thường. Trao trả toàn bộ con tin và hài cốt nạn nhân trong vòng 48 giờ kể từ khi ký kết. Kế hoạch tái thiết Gaza, với sự tham gia giám sát của Liên Hợp Quốc và các nước Ả Rập. Cam kết không sáp nhập Bờ Tây, một điểm từng gây tranh cãi mạnh trong nội bộ chính trị Israel.

Cũng trong ngày 28/9, Thủ tướng Netanyahu xác nhận hai bên đang hoàn thiện các điều khoản cuối cùng, song cho biết một số chi tiết vẫn đang được thảo luận. Phía Hamas đến nay chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng nhiều nguồn tin từ khu vực cho biết nhóm này yêu cầu rút quân hoàn toàn của Israel trước khi đồng ý ký kết.

Giới quan sát đánh giá, việc Mỹ ấn định thời điểm công bố thỏa thuận thể hiện áp lực mạnh mẽ của Washington nhằm sớm chấm dứt chiến sự, vốn đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza. Tuy nhiên, khả năng thực thi vẫn phụ thuộc vào mức độ nhượng bộ của các bên, cũng như cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc giám sát và hỗ trợ tái thiết.

Nếu được ký kết, đây sẽ là kế hoạch hòa bình lớn nhất tại Trung Đông kể từ Hiệp định Oslo, mở ra cơ hội khôi phục tiến trình đàm phán Israel–Palestine vốn bế tắc nhiều năm qua.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, lực lượng không quân nước này đã tấn công 140 mục tiêu quân sự trên khắp Gaza trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, Bộ Y tế Gaza sau đó cho biết, hỏa lực của Israel đã giết chết ít nhất 77 người trong 24 giờ trước đó. Cánh vũ trang Hamas đã kêu gọi quân đội Israel tạm thời ngừng các cuộc không kích và rút khỏi một phần Thành phố Gaza vào ngày 28/9 để có thể xác định vị trí của hai con tin người Israel mà họ cho biết đã mất liên lạc tại đó.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, AP, The Guardian