Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai sổ sức khỏe điện tử

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, ngành y tế Thanh Hóa đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trở thành một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về kết quả triển khai.

Cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai; tổ chức 2 đợt tập huấn cho các đơn vị; chỉ đạo 100% cơ sở khám chữa bệnh hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội, các sở, ngành, địa phương và đơn vị công nghệ để chuẩn hóa dữ liệu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Việc tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có ý nghĩa quan trọng trong hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, hỗ trợ quản lý sức khỏe người dân xuyên suốt cuộc đời.

Đến nay, Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai sổ sức khỏe điện tử với hơn 1,6 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID.

Dược sĩ CKII Lê Anh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, việc tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có ý nghĩa quan trọng trong hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, hỗ trợ quản lý sức khỏe người dân xuyên suốt cuộc đời. Đồng thời, góp phần giảm thủ tục hành chính, hạn chế nhập liệu trùng lặp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tạo nền tảng triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử cùng hệ sinh thái y tế số.

Tô Hà