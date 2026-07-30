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Kết quả cuộc xung đột tại Ukraina sẽ định hình vị thế quốc tế của Nga

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Giới lãnh đạo Nga khẳng định kết quả của cuộc xung đột tại Ukraine sẽ có ý nghĩa quyết định đối với an ninh quốc gia cũng như vai trò của Moscow trong trật tự quốc tế thời gian tới.

Kết quả cuộc xung đột tại Ukraina sẽ định hình vị thế quốc tế của Nga

Giới lãnh đạo Nga khẳng định kết quả của cuộc xung đột tại Ukraine sẽ có ý nghĩa quyết định đối với an ninh quốc gia cũng như vai trò của Moscow trong trật tự quốc tế thời gian tới.

Kết quả cuộc xung đột tại Ukraina sẽ định hình vị thế quốc tế của Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Hindustan Times.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 29/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng kết quả của cuộc xung đột sẽ định hình vị thế quốc tế của Nga trong tương lai. Theo ông Lavrov, để tiếp tục đóng góp vào các vấn đề toàn cầu, Nga trước hết cần hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cũng nhắc lại quan điểm của Moscow rằng xung đột bị phương Tây kích động và cáo buộc các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu duy trì vị thế của một cường quốc độc lập, thúc đẩy quan hệ với các đối tác như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Ông Lavrov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và kêu gọi thận trọng trong quan hệ với phương Tây.

Kết quả cuộc xung đột tại Ukraina sẽ định hình vị thế quốc tế của Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Diễn đàn Thanh niên. Ảnh: Asharq Al - Awsat.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine là điều kiện để bảo đảm an ninh và sự tồn tại của đất nước. Phát biểu tại Diễn đàn Thanh niên “Lãnh thổ của những ý tưởng”, ông Medvedev cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một “công cụ” để gây sức ép đối với Nga và kêu gọi các lực lượng chính trị trong nước duy trì đoàn kết trước những thách thức từ bên ngoài.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng do xung đột tại Ukraine, các biện pháp trừng phạt kinh tế và sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev. Trong khi đó, Ukraine và các nước phương Tây bác bỏ các cáo buộc của Moscow, khẳng định sự hỗ trợ dành cho Kiev nhằm giúp nước này bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Lê Hà.

Nguồn: RT, Hindustan Times

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Từ khóa:

#Nga #BRICS #Xung đột #Ukraine #Quốc tế #Phương tây #An ninh quốc gia

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