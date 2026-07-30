Israel kêu gọi Mỹ tiếp tục gây sức ép thay vì theo đuổi thỏa thuận với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì sức ép kinh tế và quân sự đối với Iran, thay vì vội vàng theo đuổi một thỏa thuận với Tehran. Thông tin này vừa được một quan chức Israel tiết lộ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng hôm 29/7.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc hậu quả về kinh tế. Ảnh: Anadolu.

Theo nguồn tin, ông Netanyahu cho rằng việc nới lỏng sức ép vào thời điểm hiện nay có thể tạo điều kiện để Iran sử dụng Eo biển Hormuz như một “quân bài mặc cả”, buộc Washington phải đưa ra những nhượng bộ trong quá trình đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại rằng xung đột kéo dài và tình trạng bất ổn tại Eo biển Hormuz có thể đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu và gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ hiện đang cân nhắc ba kịch bản đối với Iran, gồm: đạt được một thỏa thuận mới với Tehran; tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân kết hợp gia tăng sức ép kinh tế; hoặc nối lại và mở rộng các hoạt động quân sự.

Nguồn tin Israel cho biết ông Netanyahu không gây sức ép buộc Tổng thống Trump phải lựa chọn ngay một phương án cụ thể. Thay vào đó, ông cho rằng mọi lựa chọn, kể cả hành động quân sự, cần tiếp tục được duy trì như những công cụ có thể sử dụng nếu cần thiết.

Ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về định hướng lâu dài trong quan hệ an ninh Mỹ - Israel.

Theo các quan chức Israel, ông Netanyahu cũng đã thông báo với Tổng thống Trump rằng, Tel Aviv đang nghiêm túc xem xét kế hoạch từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ trong vòng 10 năm tới. Theo kế hoạch này, Israel sẽ không cắt giảm viện trợ ngay lập tức mà sẽ giảm dần trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng dài hạn tiếp theo cho đến khi khoản viện trợ trực tiếp gần như bằng 0.

Israel đề xuất từng bước chấm dứt phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ trong 10 năm. Ảnh: AP.

Song song với đó, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đạo ngành công nghiệp quốc phòng Israel nghiên cứu và phát triển một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới trong vòng một thập kỷ tới nhằm bảo đảm năng lực tác chiến của không quân nước này, kể cả trong trường hợp Mỹ ngừng cung cấp các dòng tiêm kích hiện đại như F-35.

Israel cho rằng kế hoạch này không chỉ nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước mà còn phản ánh những lo ngại về sự thay đổi trong môi trường chính trị tại Washington. Theo đánh giá của ông Netanyahu, mức độ ủng hộ lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đối với các gói viện trợ quân sự dành cho Israel không còn ổn định như trước, vì vậy Tel Aviv cần xây dựng chiến lược an ninh ít phụ thuộc hơn vào các quyết định chính trị của Washington.

Thúy Hà

Nguồn: KoreaPost