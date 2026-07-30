Canada tái khẳng định bảo vệ lợi ích quốc gia trong đàm phán thương mại với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Ottawa sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận thương mại đáp ứng lợi ích quốc gia trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời chưa tiết lộ liệu lĩnh vực năng lượng có được sử dụng như một công cụ thương lượng hay không.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Free Malaysia Today.

Phát biểu tại thành phố Red Deer, tỉnh Alberta, ngày 29/7, ông Carney cho biết hơn 80% kim ngạch thương mại giữa Canada và Mỹ, tương đương khoảng 85% hiện nay, vẫn được hưởng quy chế miễn thuế. Theo ông, hai bên đang nỗ lực xây dựng một khuôn khổ thương mại ổn định hơn, phù hợp với định hướng chính sách thương mại mới của Washington và giải quyết những vấn đề liên quan đến các ngành công nghiệp chủ chốt.

Trả lời câu hỏi về khả năng sử dụng lĩnh vực năng lượng trong đàm phán, Thủ tướng Canada không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Ông chỉ cho biết chính phủ đang tập trung tìm kiếm một giải pháp cùng có lợi và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho người dân Canada. Ông cũng khẳng định Ottawa có nhiều phương án ứng phó nếu đàm phán không đạt kết quả, song chưa tiết lộ chi tiết.

Mỹ dự kiến áp mức thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada từ ngày 19/8 Ảnh: CBC.

Ông Carney cho rằng nền kinh tế Canada đang ở vị thế thuận lợi hơn so với thời điểm các cuộc đàm phán bắt đầu, với tốc độ tạo việc làm và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao hơn Mỹ. Chính phủ cũng đang ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển nhà ở, mở rộng năng lực năng lượng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Theo Thủ tướng Canada, Ottawa đang thúc đẩy nhiều cuộc đàm phán thương mại với các đối tác khác và hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tự do với khoảng 3 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh nhiều quốc gia mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Canada và nước này sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác thương mại đáng tin cậy.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến áp mức thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada từ ngày 19/8. Trước đó, ông Carney cho biết đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng thương mại giữa hai nước.

Lê Hà.

Nguồn: Global News, APT, DRM News