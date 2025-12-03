Tổng thống Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tuồn ma túy vào Mỹ “đều có thể bị tấn công”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/12 tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào tham gia vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu tấn công, trong bối cảnh chính quyền tăng cường các cuộc tấn công vào tàu nghi buôn lậu ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 2 tháng 12 tại Washington, D.C. Ảnh: Getty Images.

Tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tất cả những ai làm điều đó và đưa ma túy vào đất nước chúng ta đều có thể bị tấn công,” Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công có thể diễn ra trên biển lẫn trên bộ, không chỉ giới hạn ở Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, tham dự cuộc họp cùng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, khẳng định ông đã theo dõi trực tiếp cuộc tấn công đầu tiên hồi tháng 9 vào một tàu nghi vận chuyển ma túy, nhưng không thấy người sống sót trong nước, và bảo vệ quyết định tiến hành cuộc tấn công thứ hai do Đô đốc Frank Bradley ra lệnh. Ông Hegseth gọi đây là “sương mù chiến tranh” và cho rằng ông Bradley “đã đưa ra quyết định đúng khi tiêu diệt chiếc tàu và loại bỏ mối đe dọa”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh các cuộc tấn công được thực hiện trên vùng biển quốc tế, nhằm bảo vệ lợi ích Mỹ và phù hợp với luật chiến tranh. Bà cũng cho biết, ông Trump ủng hộ các quyết định của lực lượng quân đội, dù trước đó ông nói rằng không được biết về cuộc tấn công thứ hai.

Tuyên bố của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng từ Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người khẳng định Colombia phá hủy “một phòng thí nghiệm ma túy cứ mỗi 40 phút – không cần tên lửa” và cảnh báo rằng việc tấn công chủ quyền nước ông sẽ tương đương tuyên chiến.

Trong vài tháng qua, Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các tàu nghi vận chuyển ma túy, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng, trong khuôn khổ chiến dịch nhằm ngăn dòng ma túy từ Mỹ Latinh vào Mỹ và gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến ma túy.

Các nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của các chiến dịch này và chuẩn bị trình Nghị quyết Quyền Chiến tranh nhằm ngăn chính quyền Trump sử dụng lực lượng Mỹ tham gia các hành động quân sự hoặc chống lại Venezuela và các quốc gia khác có liên quan đến buôn lậu ma túy.

Thanh Hằng

Nguồn: The Guardian, Reuters