Tổng thống Putin phản hồi kế hoạch hòa bình của Mỹ, Ukraine đối mặt với lựa chọn lịch sử

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Ukraine, gọi đây là “nền tảng tiềm năng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang đối mặt với lựa chọn lịch sử: chấp nhận kế hoạch để duy trì sự ủng hộ từ Washington hay bảo vệ chủ quyền quốc gia nhưng có nguy cơ mất đi một đối tác then chốt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Ukraine. Ảnh: AP

Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 21/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết kế hoạch hòa bình của Mỹ là phiên bản cập nhật từ đề xuất từng được thảo luận sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Trump tại Alaska. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow đã nhận được văn bản kế hoạch mới nhưng chưa thảo luận chi tiết.

Ông Putin nói: “Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.”

Tổng thống Nga cảnh báo rằng nếu Ukraine từ chối kế hoạch, lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến quân, tương tự như việc Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupiansk vào ngày 4/11. Ông Putin tuyên bố: “Nếu Kiev từ chối đề xuất của Tổng thống Trump, các sự kiện như tại Kupiansk sẽ tái diễn tại những khu vực trọng yếu khác trên chiến tuyến.”

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn nhận phản hồi từ Tổng thống Ukraine Zelenskyy về kế hoạch 28 điểm trước ngày 27/11, nhưng có thể gia hạn nếu cần để hoàn thiện các điều khoản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trên chương trình The Brian Kilmeade Show của Fox News Radio, ông Trump nói: “Thứ Năm là hạn chót, nhưng nếu mọi việc diễn ra tốt, bạn có thể kéo dài thời hạn”. Ông kêu gọi Ukraine “ngừng xung đột lẫn nhau”, ám chỉ các bê bối tham nhũng đang gây áp lực lên chính quyền Kiev, đồng thời cảnh báo các cuộc đàm phán tuần tới sẽ “rất khó khăn.”

Về phía Ukraine, trong bài phát biểu trước người dân ngày 21/11, Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh Ukraine đang đứng trước “một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong lịch sử”: bảo vệ quyền chủ quyền và tự do hay duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ. Ông Zelenskyy cũng đã điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Trong các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các nỗ lực ngoại giao và an ninh phải tập trung vào một giải pháp hòa bình công bằng, bền vững và tôn trọng chủ quyền Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh lực lượng Ukraine cần duy trì khả năng bảo vệ chủ quyền và quyền quyết định tương lai của mình.

Tình hình chiến sự trên thực địa vẫn nghiêng về phía Nga. Lực lượng Moscow đang tiến quân đều đặn tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine. Quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực, trong khi Moscow đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbas (Donetsk và Luhansk), cùng các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Reuters, Euronews