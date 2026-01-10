Mỹ mời Australia và Ấn Độ dự họp G7 về khoáng sản chiến lược

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Australia và Ấn Độ đã được mời tham dự cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), tập trung thảo luận vấn đề khoáng sản chiến lược trong bối cảnh các nước phương Tây tìm cách củng cố chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc họp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ, ngày 11 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters

Phát biểu với Reuters ngày 9/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Australia cùng một số quốc gia khác sẽ tham gia cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7 do ông chủ trì tại Washington vào ngày 12/1 tới, nhằm trao đổi về các biện pháp bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược.

Ấn Độ cũng được mời tham dự cuộc họp, tuy nhiên ông Bessent cho biết hiện chưa rõ New Delhi đã chính thức chấp nhận lời mời hay chưa. Danh sách đầy đủ các quốc gia được mời hiện chưa được công bố.

G7 bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Italy, Canada và Liên minh châu Âu (EU), phần lớn trong số này đang phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung đất hiếm và khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Tại cuộc họp hồi tháng 6 năm ngoái, G7 đã nhất trí thông qua một kế hoạch hành động nhằm tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Quặng đất hiếm thô đang chờ được chế biến tại nhà máy Vital Metals ở Saskatoon, Saskatchewan, Canada, ngày 16 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu, với tỷ lệ tinh luyện từ 47% đến 87% đối với các khoáng sản như đồng, lithium, cobalt, graphite và đất hiếm. Những vật liệu này đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng, bán dẫn, năng lượng tái tạo, pin và công nghiệp tinh luyện.

Trong những năm gần đây, các nước phương Tây đã đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung khoáng sản chiến lược từ Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với đất hiếm.

Cuộc họp tại Washington diễn ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nam châm hiệu suất cao sang các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho quân đội Nhật Bản.

Tuy vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Trung Quốc hiện vẫn thực hiện các cam kết mua đậu tương của Mỹ và tiếp tục cung cấp khoáng sản chiến lược cho các doanh nghiệp Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters