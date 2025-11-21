Chi tiết Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Ukraine và Nga

Kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòa bình tại Ukraine sẽ buộc Kyiv phải từ bỏ thêm lãnh thổ ở phía đông, giới hạn quy mô quân đội và không bao giờ gia nhập NATO.

Dưới đây là 28 điểm, phản ánh kế hoạch hiện tại của Mỹ vừa được Axios công bố chi tiết:

Chủ quyền của Ukraine sẽ được khẳng định.

Một thỏa thuận không xâm lược toàn diện sẽ được ký kết giữa Nga, Ukraine và Châu Âu. Mọi bất đồng trong 30 năm qua sẽ được coi là đã được giải quyết.

Dự kiến ​​Nga sẽ không xâm lược các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm.

Một cuộc đối thoại sẽ được tổ chức giữa Nga và NATO, do Mỹ làm trung gian, nhằm giải quyết mọi vấn đề an ninh và tạo điều kiện giảm leo thang để đảm bảo an ninh toàn cầu và tăng cơ hội hợp tác và phát triển kinh tế trong tương lai.

Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy.

Quy mô của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 quân.

Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp của mình rằng nước này sẽ không gia nhập NATO, và NATO đồng ý đưa vào điều lệ của mình một điều khoản rằng Ukraine sẽ không được kết nạp trong tương lai.

NATO đồng ý không đóng quân ở Ukraine.

Máy bay chiến đấu châu Âu sẽ được triển khai tại Ba Lan.

Sự bảo đảm của Mỹ: Nếu Ukraine xâm lược Nga, họ sẽ mất đi sự bảo đảm; Nếu Nga xâm lược Ukraine, ngoài phản ứng quân sự phối hợp quyết liệt, tất cả các lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được áp dụng trở lại, sự công nhận đối với lãnh thổ mới và mọi lợi ích khác của thỏa thuận này sẽ bị thu hồi; Nếu Ukraine phóng tên lửa vào Moscow hoặc St. Petersburg mà không có lý do, bảo đảm an ninh sẽ bị coi là không có hiệu lực.

Ukraine đủ điều kiện để trở thành thành viên EU và sẽ được hưởng quyền tiếp cận ưu đãi ngắn hạn vào thị trường châu Âu trong khi vấn đề này đang được xem xét.

Một gói biện pháp toàn cầu mạnh mẽ nhằm tái thiết Ukraine, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Thành lập Quỹ phát triển Ukraine để đầu tư vào các ngành công nghiệp phát triển nhanh, bao gồm công nghệ, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine để cùng nhau xây dựng, phát triển, hiện đại hóa và vận hành cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, bao gồm đường ống và cơ sở lưu trữ. Nỗ lực chung nhằm phục hồi các khu vực bị chiến tranh tàn phá để khôi phục, tái thiết và hiện đại hóa các thành phố và khu dân cư. Phát triển cơ sở hạ tầng. Khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên. Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng một gói tài chính đặc biệt để đẩy nhanh những nỗ lực này.

Nga sẽ tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu: Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận và thống nhất theo từng giai đoạn và từng trường hợp cụ thể. Mỹ sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế dài hạn để cùng phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, các dự án khai thác kim loại đất hiếm ở Bắc Cực và các cơ hội hợp tác có lợi cho cả hai bên. Nga sẽ được mời tái gia nhập G8.

Tiền đóng băng sẽ được sử dụng như sau: 100 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được đầu tư vào các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tái thiết và đầu tư vào Ukraine; Mỹ sẽ nhận được 50% lợi nhuận từ dự án này. Châu Âu sẽ bổ sung 100 tỷ đô la để tăng số tiền đầu tư cho công cuộc tái thiết Ukraine. Các quỹ châu Âu bị đóng băng sẽ được giải phóng. Phần còn lại của các quỹ Nga bị đóng băng sẽ được đầu tư vào một quỹ đầu tư riêng biệt giữa Mỹ và Nga, nhằm thực hiện các dự án chung trong các lĩnh vực cụ thể. Quỹ này sẽ nhằm mục đích củng cố quan hệ và tăng cường lợi ích chung để tạo ra động lực mạnh mẽ không quay trở lại xung đột.

Một nhóm công tác chung giữa Mỹ và Nga về các vấn đề an ninh sẽ được thành lập để thúc đẩy và đảm bảo tuân thủ mọi điều khoản của thỏa thuận này.

Nga sẽ đưa chính sách không xâm lược của mình đối với châu Âu và Ukraine vào luật.

Mỹ và Nga sẽ đồng ý gia hạn hiệu lực của các hiệp ước về không phổ biến và kiểm soát vũ khí hạt nhân, bao gồm Hiệp ước START I.

Ukraine đồng ý trở thành quốc gia phi hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được đưa vào hoạt động dưới sự giám sát của IAEA và lượng điện sản xuất ra sẽ được phân phối đều giữa Nga và Ukraine - 50:50.

Cả hai nước cam kết thực hiện các chương trình giáo dục trong trường học và xã hội nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và khoan dung với các nền văn hóa khác nhau và xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc và định kiến: Ukraine sẽ áp dụng các quy định của EU về khoan dung tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số ngôn ngữ. Cả hai nước sẽ đồng ý bãi bỏ mọi biện pháp phân biệt đối xử và đảm bảo quyền lợi cho truyền thông và giáo dục Ukraine và Nga. Mọi hệ tư tưởng và hoạt động của Đức Quốc xã phải bị bác bỏ và cấm đoán.

Về lãnh thổ: Crimea, Luhansk và Donetsk sẽ được công nhận là thuộc Nga trên thực tế, kể cả Mỹ. Kherson và Zaporizhzhia sẽ bị đóng băng dọc theo đường tiếp xúc, điều này có nghĩa là sự công nhận thực tế dọc theo đường tiếp xúc. Nga sẽ từ bỏ các vùng lãnh thổ đã thỏa thuận khác mà nước này kiểm soát bên ngoài năm khu vực trên. Lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi khu vực tỉnh Donetsk mà họ hiện đang kiểm soát, và khu vực rút quân này sẽ được coi là vùng đệm phi quân sự trung lập, được quốc tế công nhận là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga. Lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực phi quân sự này.

Sau khi thống nhất về các thỏa thuận lãnh thổ trong tương lai, cả Liên bang Nga và Ukraine cam kết không thay đổi các thỏa thuận này bằng vũ lực. Mọi bảo đảm an ninh sẽ không được áp dụng trong trường hợp vi phạm cam kết này.

Nga sẽ không ngăn cản Ukraine sử dụng Sông Dnieper cho các hoạt động thương mại và sẽ đạt được các thỏa thuận về việc vận chuyển ngũ cốc miễn phí qua Biển Đen.

Một ủy ban nhân đạo sẽ được thành lập để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng: Tất cả tù nhân và thi thể còn lại sẽ được trao đổi theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”. Tất cả những người dân thường bị giam giữ và con tin sẽ được trả tự do, bao gồm cả trẻ em. Chương trình đoàn tụ gia đình sẽ được triển khai. Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm bớt đau khổ cho các nạn nhân của cuộc xung đột.

Ukraine sẽ tổ chức bầu cử sau 100 ngày nữa.

Tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột này sẽ được ân xá hoàn toàn cho những hành động của họ trong chiến tranh và đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc xem xét bất kỳ khiếu nại nào trong tương lai.

Thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực hiện sẽ được Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Donald J. Trump đứng đầu, giám sát và đảm bảo. Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm.

Khi tất cả các bên đồng ý, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay sau khi cả hai bên rút lui về các điểm đã thỏa thuận để bắt đầu thực hiện thỏa thuận.

Được biết, Mỹ đang thúc đẩy Ukraine đạt được thỏa thuận theo “một mốc thời gian quyết liệt”. Và mặc dù kế hoạch bao gồm các đề xuất mà Ukraine đã nhiều lần bác bỏ, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn không loại trừ khả năng này.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng thừa nhận kế hoạch này “không dễ dàng” đối với Ukraine nhưng cho biết Mỹ tin rằng chiến tranh phải chấm dứt và nếu không, Ukraine có thể sẽ mất thêm lãnh thổ.

Nguồn: Axios