Venezuela khởi động đối thoại, hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ

Chính phủ Venezuela thông báo đã khởi động các cuộc tiếp xúc mang tính “thăm dò” với Chính phủ Mỹ nhằm hướng tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước, vốn bị cắt đứt từ năm 2019.

Venezuela khởi động đối thoại với Mỹ để tái lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: BBC

Trong tuyên bố ngày 9/1 của chính quyền do Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đứng đầu, Caracas cho biết các quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ đang có mặt tại Venezuela để tiến hành đánh giá kỹ thuật và hậu cần, chuẩn bị cho khả năng mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Caracas. Venezuela cũng sẽ sớm cử một phái đoàn sang Washington để đáp lại bước đi này, với mục tiêu tái lập phái bộ ngoại giao tại cả hai nước và mở ra một trang mới trong quan hệ song phương.

Từ Washington, một quan chức giấu tên xác nhận ông John McNamara, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Colombia, cùng các nhân sự khác đã tới Caracas để đánh giá ban đầu cho khả năng khôi phục hoạt động ngoại giao theo từng giai đoạn.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết, Washington đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành đợt tấn công quân sự thứ hai nhằm vào Venezuela sau khi chính quyền Caracas có những động thái được Mỹ đánh giá là mang tính hợp tác, trong đó có việc phóng thích một số tù nhân chính trị. Ông Trump nhấn mạnh, do diễn biến tích cực này, đợt tấn công tiếp theo không còn cần thiết, dù các lực lượng Mỹ vẫn được duy trì nhằm bảo đảm an ninh. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ hàng đầu tại Nhà Trắng để thảo luận khả năng đầu tư vào Venezuela, với tổng số vốn dự kiến lên tới ít nhất 100 tỷ USD nhằm hỗ trợ tái thiết ngành công nghiệp dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ ngày 9/1 vẫn chặn giữ tàu chở dầu thứ 5 tại vùng biển Caribe, tiếp tục nhắm tới các tàu chở dầu bị trừng phạt trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài nhiều tháng. Hoạt động này có sự tham gia của Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) tuyên bố “không có nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm”.

Minh Phương

Nguồn: Al Jazeera, Reuters