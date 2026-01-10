EU - Syria thảo luận, khởi động chương mới trong quan hệ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã tới Damascus để thảo luận việc nối lại quan hệ song phương với Syria, mở ra một chương mới trong quan hệ EU - Syria.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thảo luận với Tổng thống Ahmed al-Shaara. Ảnh: DWS News

Tại thủ đô Syria, ngày 9/1, hai lãnh đạo châu Âu đã gặp Tổng thống Ahmed al-Shaara, trao đổi về hợp tác trong ba trụ cột chính: xây dựng quan hệ đối tác chính trị mới, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại và triển khai các gói hỗ trợ tài chính. Trên lĩnh vực chính trị, EU cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi hòa bình, toàn diện và thúc đẩy hòa giải dân tộc, đồng thời giúp Syria từng bước tái hòa nhập khu vực và quốc tế.

Về kinh tế - thương mại, EU đề xuất đưa Syria tham gia các sáng kiến thuộc Hiệp ước vì Địa Trung Hải, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính đáng kể trong giai đoạn 2026 - 2027, nhằm phục hồi kinh tế - xã hội, tái thiết cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư tư nhân. Cùng với đó, EU công bố gói hỗ trợ khoảng 620 triệu euro cho hai năm 2026 - 2027, bao gồm viện trợ nhân đạo, hỗ trợ phục hồi sớm và các chương trình hợp tác song phương.

Phát biểu tại Damascus, Chủ tịch Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Syria đang đứng trước cơ hội mở ra giai đoạn mới sau nhiều thập kỷ bạo lực và bất ổn. Chúng tôi có mặt tại đây để hành động cụ thể, hướng tới một Syria hòa bình, toàn diện và an toàn cho tất cả người dân.” Bà cũng ghi nhận những tiến triển đáng kể của chính quyền lâm thời và khẳng định EU sẽ tiếp tục đồng hành cùng Syria trên con đường tái thiết và chuyển đổi.

Về phần mình, Tổng thống Syria Ahmed al-Shaara ghi nhận những bước tiến đáng kể của chính quyền lâm thời, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách hiệu quả và sự tham gia vào các sáng kiến Hiệp ước Địa Trung Hải, nhằm củng cố quá trình chuyển đổi toàn diện và hội nhập kinh tế khu vực.

Kể từ năm 2011, EU là một trong những đối tác hỗ trợ lớn và ổn định nhất của Syria, với tổng mức hỗ trợ chính trị và tài chính vượt 38 tỷ euro. Trong năm 2025, EU đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt kinh tế, thúc đẩy đối thoại với Damascus và huy động nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, đồng thời giúp người tị nạn Syria và các cộng đồng tiếp nhận trong khu vực.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, Europa.eu